La "prioridad nacional" de Vox y PP: qué dicen las normas y qué opinan los expertos

Consultamos qué dicen la Constitución y la Ley de Extranjería y qué opinan cuatro expertos en la materia sobre la legalidad de la propuesta. Coinciden en que la actual legislación impide discriminar el acceso a las ayudas por la nacionalidad y que serán necesarias reformas legales en el Congreso. Os lo explicamos.
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Eso es facil. Se cambia la ley. No es tan dificil. Si eres de fuera y necesitas ayuda para sobrevivir, que necesitas vivir de pagas y además utilizar nuestro sistema de salud....lo mejor es una reemigración a su pais de origen.
A la larga sale mas barato y no se colapsa nuestro pais ni se pierde nuestra identidad.
Ni se degradan nuestros barrios. Se acaba el efecto llamada de golpe.
Pero los empresaurios de este pais están encantados. Cuantos mas extranjeros mas se devalúa los salarios.
Pero bueno, por decir esto seguro que soy un loco o un fascista.