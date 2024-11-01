La “prioridad nacional” de PP y Vox

La derecha extrema y la extrema derecha, es decir, el Partido Popular (PP) y Vox han concluido sendos acuerdos que les permitirán gobernar en dos comunidades autónomas del reino de España: Extremadura y Aragón. Los pactos que sostienen ambos gobiernos de coalición introducen, por petición expresa de Vox, un concepto nuevo para la política española: la “prioridad nacional”. Una idea que, ahora, tras ambos acuerdos, el PP también hace suya. Las dos formaciones presentan sus pactos como la base en la que apoyarán la acción gubernamental…