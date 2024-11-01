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La “prioridad nacional” de PP y Vox

La “prioridad nacional” de PP y Vox

La derecha extrema y la extrema derecha, es decir, el Partido Popular (PP) y Vox han concluido sendos acuerdos que les permitirán gobernar en dos comunidades autónomas del reino de España: Extremadura y Aragón. Los pactos que sostienen ambos gobiernos de coalición introducen, por petición expresa de Vox, un concepto nuevo para la política española: la “prioridad nacional”. Una idea que, ahora, tras ambos acuerdos, el PP también hace suya. Las dos formaciones presentan sus pactos como la base en la que apoyarán la acción gubernamental…

| etiquetas: derechas , migración , reino de españa
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7 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
Dene #1 Dene
La prioridad es la de siempre, trincar
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Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
Prioridad NAZIonal  media
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reithor #3 reithor
Para ellos un ultraderechista yunquero venezolano es más nacional que un rojo español. Son así de flexibles.
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SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Su prioridad nacional es trincar sobres y acaparar poltronas y cargos de poder.
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globaltempo #5 globaltempo
Cuando Trump nos amenazó con una subida de aranceles no vi mucha prioridad nacional en la reacción de la derecha. No sé, Rick...
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SerVicius #4 SerVicius
Yo hasta que no promueban la prioridad de los delgados no les voto. Esa opresión cuando se sienta un obeso junto a ti en el metro cuando voy a caritas me genera un increible rechazo. Hay que poner medidas pronto: Prioridad Delgados YA!
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riazor97 #7 riazor97 *
Pues ya están aquí. Ahora a disfrutarlos... Vuelve el rancismo y el racismo. Arriba España cateta y servil.
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menéame