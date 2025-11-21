El príncipe de Arabia Saudita tiene grandes planes, pero su enorme fondo carece de liquidez

Pero en los pasillos del poder de Riad y Wall Street se susurra una realidad distinta: el pregonado Fondo de Inversión Pública del reino (PIF, por su sigla en inglés), que Arabia Saudita ha utilizado habitualmente para cumplir compromisos como el que contrajo esta semana en Washington, se está quedando sin efectivo para nuevas inversiones.
| etiquetas: arabia , eeuu , trump , economia , negocios
Arabe, Nigeriano o de Guinea...
datosmacro.expansion.com/paises/comparar/arabia-saudita/espana
El PIB per cápita es similar, pero porque son menos.