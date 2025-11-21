edición general
El príncipe de Arabia Saudita tiene grandes planes, pero su enorme fondo carece de liquidez

Pero en los pasillos del poder de Riad y Wall Street se susurra una realidad distinta: el pregonado Fondo de Inversión Pública del reino (PIF, por su sigla en inglés), que Arabia Saudita ha utilizado habitualmente para cumplir compromisos como el que contrajo esta semana en Washington, se está quedando sin efectivo para nuevas inversiones.

#6 detectordefalacias
Venga, va, que está nos la sabemos todos ya...
Arabe, Nigeriano o de Guinea... :troll:
azathothruna #1 azathothruna
Eso les pasa por gastar en juegos de azar y mujerzuelas, o en hijabs y corans :troll:
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 gastar mas bien en orgías con toda clase de drogas y putas
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
Aquí Arabia tiene fama de tener pasta, pero su PIB es menor que el de España.

datosmacro.expansion.com/paises/comparar/arabia-saudita/espana

El PIB per cápita es similar, pero porque son menos.
BertoltBrecht #2 BertoltBrecht *
Tendrá que desinvertir o ampliar capital.
ElBeaver #3 ElBeaver
Los petroestados tienen como mucho 100 años para volver a ser un secarral como lo fueron antes del petróleo
#5 Tiranoc
Pues mira, como yo, lo que pasa es que yo no tengo grandes planes, tampoco soy príncipe y tampoco he ordenado el asesinato de nadie.
