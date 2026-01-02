edición general
9 meneos
16 clics
El Principado, en 'shock' tras demandar Santa Bárbara al Gobierno y poner en jaque los planes de Indra: "Peligran todas las inversiones de la defensa en Asturias"

El Principado, en 'shock' tras demandar Santa Bárbara al Gobierno y poner en jaque los planes de Indra: "Peligran todas las inversiones de la defensa en Asturias"

La suspensión de 3.000 millones en créditos gubernamentales a Indra, aún por dirimirse, tumbaría los principales proyectos fabriles de la compañía en el Tallerón de Gijón. Santa Bárbara perteneciente a la estadounidense General Dynamics European Land Systems (GDELS) y con una fábrica en Trubia–, que solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos gubernamentales a un interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)

| etiquetas: talleron , gijón , santa bárbara , eeuu , indra , asturias
8 1 0 K 106 actualidad
3 comentarios
8 1 0 K 106 actualidad
#2 Nasser
Aznarin vendió Santa Bárbara a los Yankis por el módico precio de 5 millones de Euros, negociete discutible como otros de Aznar, pero acostumbrados a vivir del cuento les cuesta asimilar que no sean los que se lleven la parte del León, esperemos que esto se aclare pronto antes que los patriotas proYankis de Pp-Vox acudan en su ayuda.
3 K 59
JuanCarVen #1 JuanCarVen *
No estamos gastando el presupuesto en defensa donde se debe :troll:
Las inversiones en defensa, que ya de por si tienen una rentabilidad cuestionable, si encima las dejamos en empresas de capital extranjero, Santa Bárbara (USA) venta realizada durante el gobierno de JM Aznar.
Ponerse en manos de vende patrias es lo que tiene.
0 K 11
#3 Nasser
#1 para eso están las empresas de EEUU, faltaría más.:wall:
0 K 8

menéame