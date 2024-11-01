edición general
2 meneos
22 clics
Primera vez en Europa: Zaragoza acoge un vuelo demostrativo a gran escala para situaciones de emergencia

Primera vez en Europa: Zaragoza acoge un vuelo demostrativo a gran escala para situaciones de emergencia

Zaragoza se consolida como ciudad pionera a nivel europeo en la implementación de la Movilidad Aérea Urbana y como referente en tecnología y sostenibilidad. La Zona Expo de la capital aragonesa ha sido escenario del vuelo demostrativo a gran escala del proyecto internacional de innovación U-SAVE (U-SAVE: Urban Supply Aerial Vehicles for Emergencies), experiencia piloto de este proyecto que pretender validar un sistema aéreo de envío rápido y eficiente de suministros esenciales en escenarios de emergencia en ciudades, como solución a las limitac

| etiquetas: primera , vez , europa , zaragoza , vuelo , demostrativo , situaciones , emergencia
2 0 0 K 23 actualidad
5 comentarios
2 0 0 K 23 actualidad
cosmonauta #2 cosmonauta
Pues la policia nacional hace casi 4 años que lo estuvo probando

www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=13941#
0 K 16
pingON #3 pingON
#2 pero no contaban con el instagram de nuestra reverenciada alcaldesa ....... </ironic>
1 K 20
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar *
Offtopic: me quedé tó loco al saber que Zaragoza es la quinta ciudad de España en población...
0 K 7
Skiner #1 Skiner
Normal que se haga en Zaragoza que tiene un aeropuerto donde hay muy pocos vuelos :troll:
0 K 7
elmileniarismovaallegar #4 elmileniarismovaallegar
#1 Pocos vuelos de pasajeros... pero de cargueros flipas con la cantidad de mercancía que mueven al año...
0 K 7

menéame