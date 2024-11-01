Primera vez en Europa: Zaragoza acoge un vuelo demostrativo a gran escala para situaciones de emergencia

Zaragoza se consolida como ciudad pionera a nivel europeo en la implementación de la Movilidad Aérea Urbana y como referente en tecnología y sostenibilidad. La Zona Expo de la capital aragonesa ha sido escenario del vuelo demostrativo a gran escala del proyecto internacional de innovación U-SAVE (U-SAVE: Urban Supply Aerial Vehicles for Emergencies), experiencia piloto de este proyecto que pretender validar un sistema aéreo de envío rápido y eficiente de suministros esenciales en escenarios de emergencia en ciudades, como solución a las limitac