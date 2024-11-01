edición general
Por primera vez en 44 años se diagnostica un caso de lepra en Rumanía [ITA]

Así lo ha confirmado el ministro de Salud. Se ha confirmado un caso de lepra y hay otros tres casos sospechosos. Los cuatro casos se corresponden con mujeres asiáticas que estaban trabajando como masajistas en Cluj-Napoca. Los afectados ya han iniciado tratamiento.

#1 Leclercia_adecarboxylata *
Hay que decir que la lepra tiene dos formas: la paucibacilar y la multibacilar y la primera puede pasar mucho más inadvertida y es menos contagiosa.

El tiempo de incubación de la lepra es en muchos casos de años por lo que, aunque estas mujeres llevaran años trabajando en Rumanía, esto no asegura que se hayan contagiado en dicho país y podrían haber adquirido la infección hace años en sus países de origen.

En cualquier caso, ser masajista es un claro factor de riesgo.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ya lo dice el refran. La lepra con sangre entra.
LoboAsustado #3 LoboAsustado
Y que yo sepa no hay vacuna para ella todavía....se avecinan tiempos interesantes.
