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La Primera Batalla de Grozni, 1994-95

La Primera Batalla de Grozni, 1994-95

La Primera Batalla de Grozny, librada desde el 31-12-1994 al 06-03-1995, fue uno de los momentos decisivos de la Primera Guerra de Chechenia (1994-1996). La tenaz resistencia de las milicias de combatientes chechenos frente al poderoso ejército ruso derivó en un cruento combate urbano en el que ambos bandos sufrieron cuantiosas bajas, y Grozny, la capital de Chechenia, quedó completamente arrasada. Finalmente, las tropas rusas consiguieron hacerse con el control de las ruinas de la ciudad, pero fue una victoria pírrica.

| etiquetas: grozni , batalla , primera guerra de chechenia
6 1 0 K 83 cultura
8 comentarios
6 1 0 K 83 cultura
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Interesante ver como 25 años después la volvieron a cagar por las mismas razones

Básicamente lanzar una ofensiva con la mitad de ejército que necesitaban
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Solucionaria #4 Solucionaria
#1 no creas
Si el modelo usano que planificaron (un golpe de mano, que descabezara el estado ucraniano, con Zelenski huyendo) la guerra hubiera durado menos de 100 horas
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Don_Pixote #5 Don_Pixote *
#4 y ya vamos para unas 35000 horas o asi

Yo veo una clara diferencia
Los americanos se suelen pasar de frenada con toda la superioridad área que tienen, y los rusos no llegan de la arrogancia o narcisismo que llevan encima

Porque les pasó en Afganistán, las dos de Chechenia y Ucrania. Y en Georgia no porque los pobres georgianos no daban para más.

Lo de Hostomel en Ucrania es un claro ejemplo de cagada
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Magog #6 Magog
#5 yo cro que ambos pecan de creerse mas guapos de lo que son, y así les ha ido a unos y así les va a otros.
Lo de Ucrania al principio, con las noticias de la invasion, muchos pensaron (me incluyo) "bua,les durante dos dias" y mira. Y cuando USA entra en cualquiera ya sabes que rápido no va a ser y tam bien como les pinta no les va a ir.
Económicamente son titanes militares, pero en lo militar, la verdad, es que dejan mucho que desear en lo que dicen-lo que luego hacen
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Don_Pixote #8 Don_Pixote
#6 muy de acuerdo
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RoterHahn #3 RoterHahn
35.000 civiles muertos. :palm:
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antesdarle #2 antesdarle
Lo de Rusia y Estados Unidos es cíclico.
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Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
Seguro que por entonces alguno aún se acordaba de esto.

www.aa.com.tr/es/mundo/se-cumplen-75-años-del-exilio-de-chechenia-e-i
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menéame