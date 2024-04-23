La Primera Batalla de Grozni, 1994-95

La Primera Batalla de Grozny, librada desde el 31-12-1994 al 06-03-1995, fue uno de los momentos decisivos de la Primera Guerra de Chechenia (1994-1996). La tenaz resistencia de las milicias de combatientes chechenos frente al poderoso ejército ruso derivó en un cruento combate urbano en el que ambos bandos sufrieron cuantiosas bajas, y Grozny, la capital de Chechenia, quedó completamente arrasada. Finalmente, las tropas rusas consiguieron hacerse con el control de las ruinas de la ciudad, pero fue una victoria pírrica.