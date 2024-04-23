La Primera Batalla de Grozni, 1994-95

La Primera Batalla de Grozny, librada desde el 31-12-1994 al 06-03-1995, fue uno de los momentos decisivos de la Primera Guerra de Chechenia (1994-1996). La tenaz resistencia de las milicias de combatientes chechenos frente al poderoso ejército ruso derivó en un cruento combate urbano en el que ambos bandos sufrieron cuantiosas bajas, y Grozny, la capital de Chechenia, quedó completamente arrasada. Finalmente, las tropas rusas consiguieron hacerse con el control de las ruinas de la ciudad, pero fue una victoria pírrica.
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Básicamente lanzar una ofensiva con la mitad de ejército que necesitaban
Si el modelo usano que planificaron (un golpe de mano, que descabezara el estado ucraniano, con Zelenski huyendo) la guerra hubiera durado menos de 100 horas
Yo veo una clara diferencia
Los americanos se suelen pasar de frenada con toda la superioridad área que tienen, y los rusos no llegan de la arrogancia o narcisismo que llevan encima
Porque les pasó en Afganistán, las dos de Chechenia y Ucrania. Y en Georgia no porque los pobres georgianos no daban para más.
Lo de Hostomel en Ucrania es un claro ejemplo de cagada
Lo de Ucrania al principio, con las noticias de la invasion, muchos pensaron (me incluyo) "bua,les durante dos dias" y mira. Y cuando USA entra en cualquiera ya sabes que rápido no va a ser y tam bien como les pinta no les va a ir.
Económicamente son titanes militares, pero en lo militar, la verdad, es que dejan mucho que desear en lo que dicen-lo que luego hacen
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