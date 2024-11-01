edición general
La primera atleta trans española en subir a un podio masculino: "Arrasaría corriendo contra mujeres pero no es justo... seguimos siendo hombres"

La primera atleta trans española en subir a un podio masculino: "Arrasaría corriendo contra mujeres pero no es justo... seguimos siendo hombres"  

Mar Vázquez se ha convertido en la primera mujer trans en lograr una medalla compitiendo en categoría masculina. Mar inició su transición hace 4 años pero no ve ético competir en categoría femenina "Se lo que cuesta y no quiero quitarle el puesto a ninguna mujer. Veo injusto competir contra mujeres. No es ético. Mi cuerpo no deja de ser el de un hombre aunque yo ahora no tengo testosterona. Seguro que incluso podría batir récords, pero no es mi objetivo. Yo solo quiero que cuando suba a un podio la gente me aplauda y no me insulte” sentencia

Ovidio
Alguien con sentido común
19
Feindesland
#2 Y una persona con sentido deportivo.

Mi enhorabuena.
12
Battlestar
#2 Porque también es lo suficientemente buena como para tocar podio.
Quiero decir, la naturaleza de las personas sale en los peores momentos, no cuando las cosas van bien.
De momento, chapó, por su puesto, tampoco le quiero restar merito... ahora, también te digo, habría que ver cuál seria su opinión si no pudiera alcanzar el podio entre los hombres, solo entre mujeres.
0
Huginn
Yo sigo hormonándome
Por lo que se ve no debe haber control antidopaje...
0
#13 Zerjillo
#10 Dependerá de las hormonas que tome. No toda substancia que ingieras tiene que mejorar tu rendimiento deportivo.
0
DaniTC
Qué pena, que evite correr en su categoría para que no le insulten. Y será para La Razón un ejemplo a seguir :palm:
12
Sigo_intentandolo
#1 corre en la categoria que tiene que correr
12
jonolulu
#1 Tienen que buscar en la categoría +60 para crear una no-noticia
4
Hipot
#1 es una pena que sea para que no la insulten, pero para sus contrincantes sería como competir con alguien dopado, así que la razón debiera ser deportividad y ya
1
#8 Tronchador.
#1 ¿Te has quedado solo con esa parte de la explicación? Que pena.
CC a #6
0
Moixa
#6 ella fice que lo hace porque le parece injusto competir contra mujeres. Me parece fantástico por su parte.
1
Zerjillo
#1 Es que estás categorías deportivas son por sexo (características físicas) no por género. Por lo tanto es razonable que compita en la categoría masculina.
5
Txominagirre
#1 Hay gente que deja de hacer maldades por conveniencia, para que no la llamen de todo por la calle. Por ejemplo, quizás a "Valentina" Petrillo debería afrontar comentarios y llamadas de atención en su vida personal.
0

menéame