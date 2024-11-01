La primera atleta trans española en subir a un podio masculino: "Arrasaría corriendo contra mujeres pero no es justo... seguimos siendo hombres"  

Mar Vázquez se ha convertido en la primera mujer trans en lograr una medalla compitiendo en categoría masculina. Mar inició su transición hace 4 años pero no ve ético competir en categoría femenina "Se lo que cuesta y no quiero quitarle el puesto a ninguna mujer. Veo injusto competir contra mujeres. No es ético. Mi cuerpo no deja de ser el de un hombre aunque yo ahora no tengo testosterona. Seguro que incluso podría batir récords, pero no es mi objetivo. Yo solo quiero que cuando suba a un podio la gente me aplauda y no me insulte” sentencia
Mi enhorabuena.
Quiero decir, la naturaleza de las personas sale en los peores momentos, no cuando las cosas van bien.
De momento, chapó, por su puesto, tampoco le quiero restar merito... ahora, también te digo, habría que ver cuál seria su opinión si no pudiera alcanzar el podio entre los hombres, solo entre mujeres.
Por lo que se ve no debe haber control antidopaje...
