El primer reactor nuclear producido en masa de la historia está a punto de hacerse realidad en EEUU

El Departamento de Energía de EEUU ha dado el visto bueno a la seguridad del microreactor Kaleidos: un sistema portátil que cabe en un contenedor y que se fabricará en serie en 2028. El microreactor nuclear portátil Kaleidos ha superado su segunda revisión de seguridad, el segundo de tres hitos regulatorios necesarios para su puesta en marcha definitiva. Esta aprobación permite a la compañía Radiant realizar este verano las pruebas a plena potencia de su reactor en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Idaho.
Anda que no se les va la pinza a estos con la propaganda yanki. Si pasa las pruebas, se empezará a fabricar en 2028. Entonces podrán hablar de producción en masa.
El Kaleidos tiene una vida útil de 20 años y genera 1 megavatio eléctrico y 1,9 megavatios térmicos, que pueden… » ver todo el comentario
#1
Aun así me parece que la solución al cambio climático irá por ahí, si es que se quiere solucionar, claro, que viendo a nuestros empresaurios y gobernantes ya no se que pensar, igual sólo quieren ver arder el mundo.
Es como se transporta cualquier máquina y como se han transportado todas las que se han construido por piezas