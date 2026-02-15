edición general
El primer reactor nuclear producido en masa de la historia está a punto de hacerse realidad en EEUU

El Departamento de Energía de EEUU ha dado el visto bueno a la seguridad del microreactor Kaleidos: un sistema portátil que cabe en un contenedor y que se fabricará en serie en 2028. El microreactor nuclear portátil Kaleidos ha superado su segunda revisión de seguridad, el segundo de tres hitos regulatorios necesarios para su puesta en marcha definitiva. Esta aprobación permite a la compañía Radiant realizar este verano las pruebas a plena potencia de su reactor en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Idaho.

HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Ahora resulta que un prototipo es una cosa producida en masa.

Anda que no se les va la pinza a estos con la propaganda yanki. Si pasa las pruebas, se empezará a fabricar en 2028. Entonces podrán hablar de producción en masa.
kumo #4 kumo
Si no mal recuerdo, una de las aplicaciones es el alimentar bases en zonas remotas, haciendo menos dependiente del combustible fósil a los militares (aunque también a otros, como científicos, ayuda humanitaria, etc).
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Kaleidos no es el único, entre los proyectos más avanzados están el ACP100 (Linglong One) de China, en construcción en Changjiang desde 2021 y con objetivo de operación comercial en la primera mitad de 2026, el BWRX-300 de GE Hitachi en Darlington, Canadá, que obtuvo licencia de construcción en 2025, el SMR RITM-200N terrestre en Yakutia, Rusia, con licencia de construcción concedida en 2023 y fecha prevista de puesta en servicio en 2028, y el reactor Natrium de TerraPower en Wyoming, cuya…   » ver todo el comentario
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
El Kaleidos de Radiant es un reactor de 1 megavatio que puede ser transportado en contenedores estándar por camión o avión y que, si todo va bien, será fabricado en serie en la planta de Oak Ridge, Tennessee. La compañía espera producir 50 unidades al año a partir de 2028, según anunció recientemente tras cerrar una ronda de financiación de 300 millones de dólares a finales de 2025.

El Kaleidos tiene una vida útil de 20 años y genera 1 megavatio eléctrico y 1,9 megavatios térmicos, que pueden…   » ver todo el comentario
#2 hokkien *
Kraftwerk va a lanzar un grandes éxitos otra vez.
#1
arturios #6 arturios
Una central nuclear montada en un camión o un avión ¿Qué puede salir mal? :shit:

Aun así me parece que la solución al cambio climático irá por ahí, si es que se quiere solucionar, claro, que viendo a nuestros empresaurios y gobernantes ya no se que pensar, igual sólo quieren ver arder el mundo.
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 La central se transpora apagada antes de su primer encendido.

Es como se transporta cualquier máquina y como se han transportado todas las que se han construido por piezas
arturios #8 arturios
#7 Eso espero, pero claro, supongo que por eficiencia irá cargada de combustible, también se puede aducir que el uranio para una central nuclear convencional también va por carretera, pero suele ser transportes especiales blindados y la publicidad de la web pone un camión normal y corriente (que vale, es sólo publicidad).
