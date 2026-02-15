El primer reactor nuclear producido en masa de la historia está a punto de hacerse realidad en EEUU

El Departamento de Energía de EEUU ha dado el visto bueno a la seguridad del microreactor Kaleidos: un sistema portátil que cabe en un contenedor y que se fabricará en serie en 2028. El microreactor nuclear portátil Kaleidos ha superado su segunda revisión de seguridad, el segundo de tres hitos regulatorios necesarios para su puesta en marcha definitiva. Esta aprobación permite a la compañía Radiant realizar este verano las pruebas a plena potencia de su reactor en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Idaho.