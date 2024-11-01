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El primer ministro de Pakistán pide a Trump extender el plazo y propone una tregua de dos semanas en Medio Oriente

El primer ministro de Pakistán pide a Trump extender el plazo y propone una tregua de dos semanas en Medio Oriente

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica a la guerra en Medio Oriente avanzan de manera “estable, fuerte y significativa”, y aseguró que existe potencial para lograr resultados concretos en el corto plazo. En ese contexto, solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que extienda por dos semanas el ultimátum fijado a Irán, con el objetivo de dar margen a las negociaciones en curso.

| etiquetas: pakistan , trump , tregua , dos semanas
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7 comentarios
8 2 0 K 129 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
No creo que Israel se contenga dos semanas
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jonolulu #4 jonolulu
El problema es que con la liada que ha montado, Trump no tiene un escenario que no sea mínimamente humillante, así que no aceptará
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azathothruna #2 azathothruna
Pregunta:
Si caen pepinos en Iran, la radiacion afectaria a Pakistan?
Pakistan ayudara a Iran, dado que firmo alianza con los sauditas?
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salteado3 #5 salteado3
#2 Pakistán no ayuda a nadie, son unos vendidos a USA.

Les han utilizado para que al menos Trump no hablara con la pared. Los iraníes están hartos de decir que sus condiciones ya las han expuesto y no hay negociaciones.
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
Tú que puedes presta a Irán unos cuantos nukes y alcanzan un alto el fuego bien rápido.
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#7 Garminger2.0
De qué sirve que el agente naranja te conceda una tregua de dos semanas, si nada de lo que dice es creíble ya para nadie? Hoy te puede decir que sí, que vale, y mañana seguir bombardeando. No hay negociación que valga con un tarado megalómano al que se la ido la olla del todo.
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menéame