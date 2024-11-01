El primer ministro de Pakistán pide a Trump extender el plazo y propone una tregua de dos semanas en Medio Oriente

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica a la guerra en Medio Oriente avanzan de manera “estable, fuerte y significativa”, y aseguró que existe potencial para lograr resultados concretos en el corto plazo. En ese contexto, solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que extienda por dos semanas el ultimátum fijado a Irán, con el objetivo de dar margen a las negociaciones en curso.