Por qué el primer ministro español desafía a Trump por la guerra "ilegal" (Wall Street Journal)  

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Vea una entrevista con el presidente del Gobierno español, cuya ruptura con Trump está poniendo a prueba las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Entrevista en el Wall Street Journal
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#2
JackNorte
youtu.be/g9PTwLU5Jno
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#1
wata
Vea? No se ve una mierda.
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#3
DDJ
*
Pues la próxima será exigir el desbloqueo de Cuba, ¡cabrones!
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