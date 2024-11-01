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Por qué el primer ministro español desafía a Trump por la guerra "ilegal" (Wall Street Journal)  

Vea una entrevista con el presidente del Gobierno español, cuya ruptura con Trump está poniendo a prueba las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Entrevista en el Wall Street Journal

| etiquetas: sánchez , guerra , trump , irán
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3 comentarios
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JackNorte #2 JackNorte
youtu.be/g9PTwLU5Jno

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wata #1 wata
Vea? No se ve una mierda.
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DDJ #3 DDJ *
Pues la próxima será exigir el desbloqueo de Cuba, ¡cabrones!
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menéame