El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, pidió hoy sábado a la Unión Europea (UE) reanudar el diálogo con Rusia y levantar las sanciones a las materias primas energéticas rusas, después de sostener una llamada telefónica con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, reportó la prensa local STVR.
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Y por cada vez que abrierán la boca para amenazar, se veta una empresa más.
Pero los dirigentes de la UE están comprados, presobornados, validados por los EEUU.