Primer ministro de Eslovaquia pide diálogo entre UE y Rusia, además levantar sanciones al gas y petróleo

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, pidió hoy sábado a la Unión Europea (UE) reanudar el diálogo con Rusia y levantar las sanciones a las materias primas energéticas rusas, después de sostener una llamada telefónica con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, reportó la prensa local STVR.