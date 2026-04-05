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Primer ministro de Eslovaquia pide diálogo entre UE y Rusia, además levantar sanciones al gas y petróleo

Primer ministro de Eslovaquia pide diálogo entre UE y Rusia, además levantar sanciones al gas y petróleo

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, pidió hoy sábado a la Unión Europea (UE) reanudar el diálogo con Rusia y levantar las sanciones a las materias primas energéticas rusas, después de sostener una llamada telefónica con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, reportó la prensa local STVR.

| etiquetas: eslovaquia , sanciones , ue , rusia , gas , petróleo , robert fico
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8 comentarios
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Fedorito #1 Fedorito *
Las sanciones contra Rusia son un sinsentido mientras no se apliquen también a EE.UU e Israel.
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo *
#1 pero es que las sanciones las impone USA, los demás somos miserables comparsas, ponerle sanciones a USA requiere que el resto del mundo, menos Israel y Argentina, acuerden imponerlas
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ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Pues pide algo bastante razonable. Y tal como está el patio EEUU debería estar excluido en las conversaciones sobre Ucrania
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OdaAl #7 OdaAl
#3 A ver si Europa espabila, fue EEUU quien provoco la guerra, años y años mejorando las relaciones y colaborando con Rusia al garete por el capricho de los usanos.
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Kamillerix #2 Kamillerix
"Fico dijo que los gobiernos de Eslovaquia y Hungría protegen su economía nacional y a sus ciudadanos de la "ceguera ideológica e incompetencia" de la Comisión Europea."... La diga Agamenon o su porquero :-D
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pitercio #5 pitercio *
Con un ni-visa-ni-mastercard-ni-microsoft, en 24 horas se les acababa la tontería.
Y por cada vez que abrierán la boca para amenazar, se veta una empresa más.
Pero los dirigentes de la UE están comprados, presobornados, validados por los EEUU.
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#8 eipoc
Aquí mi hipótesis: quizás sea Rusia la que la va a sancionar a Europa, ahora. Pero las medidas que puede tomar Rusia contra Europa es que como saben que nos preparamos para una guerra contra ellos, que condicionen la negociación con abandonar ese rearme, o bien nos sube el precio de los combustibles y además nos condiciona a pagar en otra moneda que no sea el dólar. Europa nunca aceptará, porque está al servicio del imperio yanki.
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ElBeaver #6 ElBeaver
el nazi lacayo de putin hablo
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menéame