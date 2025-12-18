edición general
El primer lote de 350gr de angulas del Nalón se subasta a 13.000 euros el kilo

El lote, de 350 gramos, ha sido adquirido en la rula de San Juan de la Arena por un restaurante de San Esteban

CharlesBrowson
Poco se habla de los esquilmadores de los pescadores y lo dañinos destructivos que son por avaricia, a ver si no van a ser los últimos 350; gramos por culpa de una paletos hijos de primos
HeilHynkel
De ahí sacan por lo menos 200 raciones de 100 gramos para vender a 90 pavos. :-D
pitercio
#2 Se tendría que adjudicar a 20 raciones de 3 años y un día.
Jointhouse_Blues
Grotesco
