5
meneos
13
clics
El primer lote de 350gr de angulas del Nalón se subasta a 13.000 euros el kilo
El lote, de 350 gramos, ha sido adquirido en la rula de San Juan de la Arena por un restaurante de San Esteban
|
etiquetas
:
angula
,
pesca
,
pescadores
,
extinción
,
récord
,
balón
,
asturias
,
cocina
4
1
0
K
65
actualidad
4 comentarios
4
1
0
K
65
actualidad
#3
CharlesBrowson
Poco se habla de los esquilmadores de los pescadores y lo dañinos destructivos que son por avaricia, a ver si no van a ser los últimos 350; gramos por culpa de una paletos hijos de primos
1
K
27
#2
HeilHynkel
De ahí sacan por lo menos 200 raciones de 100 gramos para vender a 90 pavos.
0
K
18
#4
pitercio
#2
Se tendría que adjudicar a 20 raciones de 3 años y un día.
0
K
15
#1
Jointhouse_Blues
Grotesco
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
