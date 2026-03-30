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Primer gran fondo que huye de Cataluña tras la ofensiva de Illa contra los 'coliving'
En medio de la ofensiva del Govern de Salvador Illa contra el alquiler de habitaciones, un gran fondo británico ha encargado oficialmente la venta de toda su cartera de 'coliving'.
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vivienda
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catalunya
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fondos
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inversion
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#2
muerola
A ver si no vuelven
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#10
mancebador
#2
#3
Estoy seguro de que la gente que va a estudiar, por poner un ejemplo, estará encantada con no poder vivir salvo en los bancos del parque.
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#11
Meinhard
#10
Me recuerdas al típico patrón que dice a sus trabajadores que gracias a él comen ..
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#12
mancebador
#11
Perdona, se me ha escapado tu propuesta para la gente que no quiere o no puede alquilar o comprar una vivienda entera.
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#14
powernergia
#10
La vivienda como inversión es lo que ha disparado el precio de los alquileres.
Si salen los fondos los precios bajan.
#2
#3
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#15
mancebador
#14
No, lo que ha disparado los precios es la distorsión entre oferta y demanda. Si salen los fondos el número de viviendas es exactamente el mismo.
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#17
powernergia
#15
Claro, el que entre dinero de inversores para comprar viviendas no distorsiona la "oferta-demanda".
"La inversión inmobiliaria en España se dispara un 44% y anticipa un 2025 de récord"
www.lavanguardia.com/economia/20251020/11176453/inversion-extranjera-i
A veces me pregunto si de verdad te crees lo que dices.
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#18
pabscon
#10
pero... se ha ido el fondo llevándose también los inmuebles? Me dejáis to picuet
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#19
mancebador
#18
¿He dicho yo eso?
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#5
Cehona
Conozco funcionarias del Estado con la Oposición ganada en Sevilla, que han recibido como destino Madrid, con sueldo en otros tiempos milieurista, que tienen que compartir piso para poder vivir.
De pobre no tiene nada.
Libérate la neurona.
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#7
Solinvictus
A HDP que huye, puente de plata.
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#6
Feindesland
Y seguro que las multinacionales hoteleras no tienen nada que ver.
Fijo.
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#4
YSiguesLeyendo
*
coliving es lo de compartir piso de toda la vida... y dicen que Illa está persiguiendo esto?... qué pasa, que no le gustan los pobres que no pueden alquilarse un piso para ellos solos o qué? se llama aporofobia, clasista de mierda! vete a cagar!
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#3
Suleiman
Y ojalá no sea el único.
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#13
emmett_brown
#_1
#0
Que el problema de Israel lo resolvemos quejándonos del tiempo? Lo que hay que oír...
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#8
reithor
Que se vayan el resto. Y se aplique en toda España.
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#9
luckyy
No entiendo cómo les dejan salir de la puta isla
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#1
NPCMeneaMePersigue
*
El problema es Israel que sube los precios en todas partes, portugal, españa, grecia y el que apoye la especulacion es un Epstein
lo arreglamos quejándonos del tiempo y haciendo todo lo posible por evitar la especulación, que si cogeis un puto libro de historia veréis que decían que han hecho toda la historia.
Israel bombardea, manda millones de refugiados, la gente vota a la derecha que tiene comprada antiinmigracion, que le da dinero y financia su guerra epstein.
Incluso mataron 192…
» ver todo el comentario
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#16
NPCMeneaMePersigue
#1
literalmente yo
x.com/BrioEnfurecida/status/2038587191593435624
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K
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comentarios)
menéame
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Si salen los fondos los precios bajan.
#2 #3
"La inversión inmobiliaria en España se dispara un 44% y anticipa un 2025 de récord"
www.lavanguardia.com/economia/20251020/11176453/inversion-extranjera-i
A veces me pregunto si de verdad te crees lo que dices.
De pobre no tiene nada.
Libérate la neurona.
Fijo.
lo arreglamos quejándonos del tiempo y haciendo todo lo posible por evitar la especulación, que si cogeis un puto libro de historia veréis que decían que han hecho toda la historia.
Israel bombardea, manda millones de refugiados, la gente vota a la derecha que tiene comprada antiinmigracion, que le da dinero y financia su guerra epstein.
Incluso mataron 192… » ver todo el comentario