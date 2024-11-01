edición general
Préveza, la batalla naval que el Imperio Otomano ganó a los cristianos casi sin combatir 33 años antes de Lepanto

En 1571 la flota cristiana de la Liga Santa se impuso a la otomana en la batalla de Lepanto, aquélla en la que Cervantes participó y quedó manco, pese a lo cual él mismo la describió con orgullo como "la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros". Pero 33 años antes se había librado otro enfrentamiento naval entre los mismos contendientes y esa vez la victoria fue para los barcos del sultán. Apenas hubo daños materiales, pero el efecto moral resultó demoledor. Nos referimos a la batalla de Préveza.

No me parece duplicada, si relacionada. Está da muchísimos más detalles de la batalla en sí y de como se tomaron las decisiones durante la misma.

