Prevén 10.000 despidos por cierre del gobierno en EE.UU

La Casa Blanca anunció este miércoles (15.10.2025) que probablemente despida al menos 10.000 empleados federales durante el cierre del gobierno de Estados Unidos, mientras el presidente republicano Donald Trump intensifica la presión sobre los demócratas. Documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia revelaron que el viernes fueron despedidos más de 4.000 empleados. Los departamentos más afectados fueron Tesoro, Salud, Educación y Vivienda.