Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas

La Policía Nacional ha identificado al menor que presuntamente ha acosado a otro joven en el sur de la isla de Gran Canaria y se encuentra a la espera de que la familia de la víctima presente la denuncia correspondiente, según ha informado el cuerpo policial. El caso se ha conocido tras un vídeo publicado en diversas redes sociales, y en el que se puede ver cómo el presunto acosador obliga a la víctima a decirle, tras preguntarle quién es, que es «el jefe y el puto amo».

alfema
A estas personas, lo primero pasar por un análisis psicológico para intentar determinar la razón de porqué abusan y en función de eso buscar soluciones, incluyendo a la familia, lo segundo una pequeña multa a la familia, para que tengan en cuenta que las acciones de su hijo tienen consecuencias, si persiste el problema ir escalando, multas más gordas, internamiento en escuelas especiales, ... que se tenga en cuenta a la hora de solicitar ayudas, becas, ...
