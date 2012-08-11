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El preso comunista Lucio García Blanco, hoy, por fin en libertad. El Estado no ha logrado que se arrepintiera de su lucha. ¡Bienvenido!

Lucio García Blanco es natural de Avilés (Asturias), obrero y militante comunista desde hace 50 años, de los que ha pasado más de 30 en prisión. Ha sufrido 6 detenciones con las consiguientes torturas policiales por su militancia política en el PCE(r) y ha realizado 23 huelgas de hambre, como informa el Socorro Rojo Internacional.

| etiquetas: preso , pce , lucio garcía blanco , resistencia , tortura policial
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5 comentarios
2 1 1 K 22 actualidad
javierchiclana #3 javierchiclana
En democracia la lucha armada es ilegítima.
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Findeton #2 Findeton
"El preso de los GRAPO [...] Lucio García Blanco cumple condena actualmente en la cárcel salmantina de Topas por los delitos de integración en organización terrorista, falsedad documental, tenencia de armas y depósito de aparatos explosivos con fines terroristas"


www.elmundo.es/elmundo/2012/08/11/espana/1344681431.html
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vicvic #4 vicvic *
85 ASESINATOS que cometió la organización del terrorista, y además en democracia (porque alguien dirá que si Franco y tal). Un colaborador necesario, un terrorista, aunque este no disparara por la espalda.

Un poco de memoria histórica :
www.rtve.es/noticias/20251001/grapo-50-anos-atentado-bautizo-organizac

No se entiende como hay gente defendiendo a esta chusma,bueno, en realidad si... :-(
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efectogamonal #1 efectogamonal
La lucha es el único camino {0x1f525}
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Findeton #5 Findeton
#1 Porque lo de votar pa qué, no?
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menéame