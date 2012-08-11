El preso comunista Lucio García Blanco, hoy, por fin en libertad. El Estado no ha logrado que se arrepintiera de su lucha. ¡Bienvenido!

Lucio García Blanco es natural de Avilés (Asturias), obrero y militante comunista desde hace 50 años, de los que ha pasado más de 30 en prisión. Ha sufrido 6 detenciones con las consiguientes torturas policiales por su militancia política en el PCE(r) y ha realizado 23 huelgas de hambre, como informa el Socorro Rojo Internacional.
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www.elmundo.es/elmundo/2012/08/11/espana/1344681431.html
Un poco de memoria histórica :
www.rtve.es/noticias/20251001/grapo-50-anos-atentado-bautizo-organizac
No se entiende como hay gente defendiendo a esta chusma,bueno, en realidad si...