El presidente de The Heritage Foundation, Kevin D. Roberts: «Trump está salvando a Estados Unidos y a la civilización occidental»

The Heritage Foundation, se encuentra en Madrid, donde este miércoles ha presentado en la Universidad CEU San Pablo su nuevo libro Un tiempo nuevo. El renacer de la derecha. La obra, que cuenta con un prólogo escrito por el propio vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, ofrece las claves para entender las nuevas mayorías que se están configurando en Occidente.

Dragstat #4 Dragstat *
Ha venido a salvarnos de la dictadura y vendernos el Trumpismo sacando el comodín del la libertad, buen sitio Madrid para hacerlo, es posible que allí se lo compren:

"Mientras que en Estados Unidos el tamaño de las instituciones públicas tiende a disminuir, en Europa parece que se impone la tendencia contraria. Ante esto, el presidente de The Heritage Foundation ha sido muy crítico, especialmente con el Consejo Europeo, al que ha acusado de quitar libertades y poder de decisión

…
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Los que se autoproclaman salvadores del mundo suelen ser unos genocidas.
JuanCarVen #2 JuanCarVen
Con lo clasista y aporofobo que ha demostrado ser Trump. No me veo incluido en su definición de civilización occidental.
Milmariposas #1 Milmariposas
Qué poblados están estos últimos tiempos los mundos de Narnia! :roll:
#6 adolor
El comunismo también es civilización occidental ¡Vaya zopenco!
#3 okeil
A saber que coño es eso de la civilización occidental y cual es la cifra de los estadounidenses, y del resto, por la que se te considera parte de esa civilización, en dólares, euros, libras o cualquier otra divisa ...
EldelaPepi #7 EldelaPepi
#3
La civilización occidental son ellos y solo ellos. Los exitosos bussines men. Todo lo demás es atrezo y dólares, con extras pululando por ahí.
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#3 blancos cristianos de familia tradicional?
