El presidente de The Heritage Foundation, Kevin D. Roberts: «Trump está salvando a Estados Unidos y a la civilización occidental»

The Heritage Foundation, se encuentra en Madrid, donde este miércoles ha presentado en la Universidad CEU San Pablo su nuevo libro Un tiempo nuevo. El renacer de la derecha. La obra, que cuenta con un prólogo escrito por el propio vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, ofrece las claves para entender las nuevas mayorías que se están configurando en Occidente.
| etiquetas: kevin d. roberts , the heritage foundation , trump , extrema derecha
"Mientras que en Estados Unidos el tamaño de las instituciones públicas tiende a disminuir, en Europa parece que se impone la tendencia contraria. Ante esto, el presidente de The Heritage Foundation ha sido muy crítico, especialmente con el Consejo Europeo, al que ha acusado de quitar libertades y poder de decisión
… » ver todo el comentario
La civilización occidental son ellos y solo ellos. Los exitosos bussines men. Todo lo demás es atrezo y dólares, con extras pululando por ahí.