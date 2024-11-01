edición general
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, atribuye el repunte de la inflación en los EEUU a los aranceles de Trump [ENG]

Powell subrayó que «la mayor parte del repunte de la inflación se debe a los aranceles, no a la demanda», y afirmó que el PCE subyacente, excluyendo los efectos de los aranceles sobre los bienes, «está apenas un poco por encima del 2%», lo que describió como «una evolución saludable de la inflación». Espera que el efecto de los aranceles en los bienes alcance su máximo y luego disminuya este año, y calificó los aranceles como «probablemente un aumento de precios puntual».

Feindesland
pones aranceles y suben los precios.

¿quién lo podía imaginar?

:wall:

minossabe
Los aranceles solo pueden no hacer mella en la inflación si provocan una recesión

comadrejo
A este paso el agente naranja le termina mandado al grupo terrorista del descontrol de fronteras en una visita de cortesía. :troll: :troll:

Romfitay
Y ahora los MAGA le declararán enemigo público por decir una obviedad


