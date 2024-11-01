El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, critica con contundencia a LaLiga y defiende de forma aférrima la Superliga

El empresario madrileño no solo lanzó dardos al presidente de LaLiga, Javier Tebas, sino que también aprovechó para criticar el bajo nivel del arbitraje español y la labor de algunos medios de comunicación en las diversas ocasiones que tomó la palabra durante la asamblea ordinaria celebrada el domingo.
| etiquetas: florentino , r.madird , superliga
Uy no, si que lo dice, pero no en el titular
prefiero quedar de inculto que de copión
Y que del Barça lo que le jode no es Negreira sino haberse cambiado de bando con lo de la Superliga.
Floren, si yo tuviese tu edad y la mitad de tu pasta estaría de jubileta riéndome de los problemas de los demás.