El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, critica con contundencia a LaLiga y defiende de forma aférrima la Superliga

El empresario madrileño no solo lanzó dardos al presidente de LaLiga, Javier Tebas, sino que también aprovechó para criticar el bajo nivel del arbitraje español y la labor de algunos medios de comunicación en las diversas ocasiones que tomó la palabra durante la asamblea ordinaria celebrada el domingo.

EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica *
Que alguien le diga al juntaletras que se dice "acérrima".
lonnegan #6 lonnegan *
#2 Parece que el titular no lo dice

Uy no, si que lo dice, pero no en el titular
#7 Maikimaik
#2 Igual es que le faltan dientes
ChatGPT #8 ChatGPT
#2 eso es solo para que se vea que no ha escrito el artículo un LLM. yo tb lo hago con los trabajos... :-D
prefiero quedar de inculto que de copión :-P
#9 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 Es la contracción de que se aferra acerrimamente :troll:
#1 Feliberto *
En los últimos 20 años solo 3 equipos distintos han ganado la liga: R. Madrid, At. Madrid y Barcelona. Si quitamos las dos ligas del Valencia y 1 del Depor, 40 años. Que se cojan los 3 de la mano, se vayan a la superliga y dejen al resto de españa jugar un poco.
ChatGPT #3 ChatGPT *
Mi liga, con casinos y robopilinguis.
#5 Hynkel
Qué nos jugamos a que el tito Floren está escocido porque le han jodido las cuentas y los planes.

Y que del Barça lo que le jode no es Negreira sino haberse cambiado de bando con lo de la Superliga.

Floren, si yo tuviese tu edad y la mitad de tu pasta estaría de jubileta riéndome de los problemas de los demás.
