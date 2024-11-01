edición general
Por qué el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, libra una batalla en X con el multimillonario Elon Musk

En la estela de Australia, el primer país del mundo en prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, Francia, Reino Unido y otros debaten leyes en la misma línea.

SeñorPresunciones
Creo que es hora de meter un superimpuesto a las grandes fortunas y llamarle tasa Musk, para que el tecnomongolo se sienta orgulloso y nos deje en paz.
Verdaderofalso
Porque Elon financia y apoya a una gran mayoría de la extrema derecha mundial, creo DOGE que no es más que el sueño húmedo de muchos para implantar recortes brutales en el Estado, sale en mensajes muy claros hablando con Epstein y es dueño de una de las RSS que más bulos propagan
carraxe
Porque no es tonto. Si gana la retórica de musko, el perro acaba fusilado. Bueno, y yo seguro que también
SeñorPresunciones
#3 Va a ser la mar de divertido ver a todo el facherío apoyando a uno de los pederastas, asesinos, violadores y necrófagos amigos de Epstein para tratar de fusilar al Perro. Venderán el país y a su puta madre para lograrlo. No hay más que ver a la prensa "seria".
Malinke
¿Porque esas empresas no quieren perder negocio?
Perdón, es por la libertad de expresión (aquí falta un dibujín riéndose con una estruendosa carcajada con una mano en la barriga).
manzitor
A PS creo que le sale rentable el rifirrafe, como el que ya tuvo con Trump. Los fans de estos dos delincuentes, jamás van a votar a PS, y en la izquierda, se reafirma como líder y potencia su proyección internacional. Aun sabiendo que todo esto es táctica política, y postureo, a mi me mola que mi presidente plante cara a estos dos seres tan repugnantes.
VFR
#7 Hay que reconocer que Sánchez ha sabido conseguir que le defiendan los que antes le odiaban (antiguos votantes de Podemos), probablemente muchos le voten ahora
j3j3j3j3
yo, si seria el perro , le mandaria una foto polla a musk por X con el mensaje , porque me sale de ...
Duke00
#1 Si fuese*
