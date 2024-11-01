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El presidente de la comisión sobre Adamuz sostiene que fue un hecho “fortuito y de mala suerte”
Asegura que en la red ferroviaria hay un problema de gobernanza y gestión y que no se ha empleado bien el dinero
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adamuz
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#1
FunFrock
Se murieron por mala suerte, el dinero del mantenimiento a las traviesas fueron a las putas del ministro.
Que pena oye.
Vamos a hacer lo mismo con otras como La Dana o el Covid, vale? A ver como sienta aquí.
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#4
powernergia
#1
No se que tiene que ver aquí el mantenimiento, era una via completamente renovaba. Tendrán que ver lo que falló y si se hicieron las cosas mal, o si tal vez hay que ser mas conservadores y revisar los criterios a la hora de las renovaciones, pero aquí lo del mantenimiento no viene a cuento.
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#5
FunFrock
*
#4
Completamente renovada... en el papel. Pero si tu dices q renuevas y metes cosas antiguas (a no ser que vayan los funcionarios de Adif y se lleven por la noche vias sin orden judicial), y no las compruebas, oye, pues tb es mala suerte de que no cumplas tus propios protocolos.
Que simplemente se murieron personas en algo que es competencia exclusiva del Gobierno de España, Que no vamos a molestar a los Socialistas... q esos muertos son de segunda.
Total, ni una dimisión, ni un expediente a nadie. Ni UNA noticia diciendo algo malo del Gobierno en portada...
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#7
powernergia
#5
" Pero si tu dices q renuevas y metes cosas antiguas (a no ser que vayan los funcionarios de Adif y se lleven por la noche vias sin orden judicial), y no las compruebas, oye, pues tb es mala suerte de que no cumplas tus propios protocolos."
Lo de que no han cumplido sus protocolos sería ilegal, eso ya lo veremos, para eso hay un juzgado investigando, y se aclararán las posibles responsabilidades penales o incluso políticas.
Pero lo de "falta de mantenimiento" no viene a cuento, y de momento no veo ninguna razón para que nadie dimita, lo que si sabemos es que precisamente en ese tramo se hizo una gran inversión.
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#16
FunFrock
#7
murieron 47 personas en Andalucía, 0 dimisiones.
Murió 1 maquinista en Cataluña, 1 destiticion.
Trabajadores de Adif llevándose a escondidas pruebas judiciales... Pelillos a la mar.
Si con tal de blanquear a un asesino socialista, aquí se hace el pino puente si hace falta
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#8
josde
#5
En Madrid 7291, en Valencia,230 y en Andalucía, mujeres ya se sabrá cuantas han caído.
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#17
FunFrock
#8
y los 48 muertos por tren... Esos mejor los olvidamos, q hay w usar unos muertos y los otros no
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#19
josde
#17
Igualito es ademas te recuerdo los de Anglois en Galicia del PP, con record de fallecidos y el accidente del metro de València.
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#14
taSanás
*
#5
donde te crees que estás?
Que en menéame el gobierno (mientras sean los buenos) no puede hacer nada mal, ni cotiza en polimarket
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#9
vGeeSiz
#4
fue parcialmente renovada, de hecho se rompió la unión de una pieza antigua con una nueva
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#11
powernergia
#9
Los criterios técnicos son los que dicen lo que hay que cambiar o no hay que cambiar en una renovación, como he comentado tal vez esos criterios tengan que ser mas exigentes, o tal vez haya que revisar los procedimientos, pero eso nada tiene que ver con una falta de mantenimiento.
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#12
vGeeSiz
#11
si engañarte a ti mismo funciona, no veo porque no vas a poder ser feliz así
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#13
powernergia
#12
Yo con invenciones y sin argumentos prefiero no seguir con el tema.
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#15
vGeeSiz
#13
"renovaron" la zona, maquinistas avisaron de que pasando por allí algo raro pasaba, nadie fue a mirar, y se fue a romper justo donde avisaron y además donde se renovó solo parcialmente la vía (diga lo que quiera el "criterio técnico")
Si a ti no te parece responsabilidad de nadie, oye pues ya estaría
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#6
josde
#1
Mejor se fueron con la Kitchen y con Montoro, esos si que no hacían nada y robaban tanto que se les ha olvidado todo.
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#18
FunFrock
#6
Y Tu Más....
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#20
josde
#18
Que pobre eres con razón tienes a pocoyo en el nick puesto, tienes la misma mentalidad.
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#10
Kantinero
Va a seguir pasando, dejad de haceros pajas mentales , es imposible tener miles de kilómetros de vías inspeccionadas a la perfección, lo mismo que miles de kilómetros de catenaria o sus postes
Siempre habrá algo que pueda causar un accidente, gobierne quien gobierne en el país que sea
Se seguirán cayendo aviones, tiovivos, seguirá habiendo desprendimientos de carreteras y colapsarán estructuras ocasionalmente, el objetivo es que estos hechos sean cada vez más raros pero van a seguir ocurriendo la seguridad 100% no existe
Lo que no es de recibo es que el político incapacitado de turno esté follando borracho con la querida a 10 km de la tragedia
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#3
CharlesBrowson
si hubiera pasado en otro sitio, pero bueno, ya el mes que viene veremos, pero no olvidamos
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#2
Donlixo
Todo Ok pero hay un problema de gobernanza y gestión y la solución es que renfe y adif se vuelvan a unir?. Vaya despropósito...habrá que buscar en otras fuentes para ver cuanto es del presidente de la comisión y cuanto del periodista...
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Que pena oye.
Vamos a hacer lo mismo con otras como La Dana o el Covid, vale? A ver como sienta aquí.
Que simplemente se murieron personas en algo que es competencia exclusiva del Gobierno de España, Que no vamos a molestar a los Socialistas... q esos muertos son de segunda.
Total, ni una dimisión, ni un expediente a nadie. Ni UNA noticia diciendo algo malo del Gobierno en portada...
Lo de que no han cumplido sus protocolos sería ilegal, eso ya lo veremos, para eso hay un juzgado investigando, y se aclararán las posibles responsabilidades penales o incluso políticas.
Pero lo de "falta de mantenimiento" no viene a cuento, y de momento no veo ninguna razón para que nadie dimita, lo que si sabemos es que precisamente en ese tramo se hizo una gran inversión.
Murió 1 maquinista en Cataluña, 1 destiticion.
Trabajadores de Adif llevándose a escondidas pruebas judiciales... Pelillos a la mar.
Si con tal de blanquear a un asesino socialista, aquí se hace el pino puente si hace falta
Que en menéame el gobierno (mientras sean los buenos) no puede hacer nada mal, ni cotiza en polimarket
Si a ti no te parece responsabilidad de nadie, oye pues ya estaría
Siempre habrá algo que pueda causar un accidente, gobierne quien gobierne en el país que sea
Se seguirán cayendo aviones, tiovivos, seguirá habiendo desprendimientos de carreteras y colapsarán estructuras ocasionalmente, el objetivo es que estos hechos sean cada vez más raros pero van a seguir ocurriendo la seguridad 100% no existe
Lo que no es de recibo es que el político incapacitado de turno esté follando borracho con la querida a 10 km de la tragedia