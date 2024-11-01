El presidente de Canarias asegura que el buque del hantavirus solo fondeará y no atracará en Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado que el crucero afectado por un brote de hantavirus no va a atracar en el puerto de Tenerife sino que solo fondeará por lo que no tocará costa canarias y sus pasajeros serán desplazados en lanchas y desplazados posteriormente al aeropuerto.Lo ha explicado a la salida de la reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
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Y Clavijo, eres un pusilánime y un bienqueda, me acuerdo de cuando Paulino hablaba de "trato colonial" y tú... Un lacayo de los españoles.
No creo que nadie tuviera miedo de que el barco atracase en el puerto sino de que las personas del barco puedan contagiar a otros, y las personas sí llegarán a la isla. No es el casco del buque a lo que la gente tiene miedo.
No digo que sus miedos tengan fundamento, digo que lo de fondear es una mamarrachada.