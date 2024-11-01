El presidente de Canarias asegura que el buque del hantavirus solo fondeará y no atracará en Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado que el crucero afectado por un brote de hantavirus no va a atracar en el puerto de Tenerife sino que solo fondeará por lo que no tocará costa canarias y sus pasajeros serán desplazados en lanchas y desplazados posteriormente al aeropuerto.Lo ha explicado a la salida de la reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.