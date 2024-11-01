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El presidente de Canarias asegura que el buque del hantavirus solo fondeará y no atracará en Tenerife

El presidente de Canarias asegura que el buque del hantavirus solo fondeará y no atracará en Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado que el crucero afectado por un brote de hantavirus no va a atracar en el puerto de Tenerife sino que solo fondeará por lo que no tocará costa canarias y sus pasajeros serán desplazados en lanchas y desplazados posteriormente al aeropuerto.Lo ha explicado a la salida de la reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

| etiquetas: presidente de canarias , buque del hantavirus , fondeará , tenerife
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6 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
perrico #2 perrico
Ha salido corriendo a hablar antes que nadie para que parezca que son decisiones suyas.
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Guanarteme #6 Guanarteme *
Por mí que ni se acerquen y si fondean que sea a kilómetros de la costa, a una distancia más que suficiente para que un roedor no llegue a nado.

Y Clavijo, eres un pusilánime y un bienqueda, me acuerdo de cuando Paulino hablaba de "trato colonial" y tú... Un lacayo de los españoles.
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sorrillo #1 sorrillo *
En otras palabras, que no ha conseguido nada pero se quiere colgar una medalla.

No creo que nadie tuviera miedo de que el barco atracase en el puerto sino de que las personas del barco puedan contagiar a otros, y las personas sí llegarán a la isla. No es el casco del buque a lo que la gente tiene miedo.

No digo que sus miedos tengan fundamento, digo que lo de fondear es una mamarrachada.
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#3 Onaj
#1 A saber de qué tenían miedo.
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#4 Pitchford
#1 Fondear evita que pasajeros alarmados y quizá contagiados huyan por su cuenta, como hicieron muchos en Santa Elena. Sí es más seguro.
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Cuñado #5 Cuñado
¿Lo veis? Gente de fuera que quería venir a atracar. Sólo queda Vox.
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menéame