Presentación de IncusOS, sistema operativo inmutable para ejecutar Incus [ENG]  

IncusOS es una imagen moderna e inmutable del sistema operativo diseñada específicamente para ejecutar Incus. Proporciona actualizaciones atómicas a través de un mecanismo de actualización A/B que utiliza particiones distintas y aplica la seguridad de arranque a través de UEFI Secure Boot y un módulo TPM 2.0. Debajo del capó está construido sobre una base mínima de Debian 13, utilizando las compilaciones Zabbly del kernel de Linux, ZFS e Incus, proporcionando las últimas versiones estables de todos ellos.
