edición general
6 meneos
39 clics
Presenta tu candidatura al premio de la paz de la FIFA

Presenta tu candidatura al premio de la paz de la FIFA

Te animo a presentarles la tuya. Y así hasta 50 caracteres

| etiquetas: paz , fifa , oxímoron
5 1 0 K 50 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 50 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Yo quiero que también le den el Premio de la Paz del Fortnite.
1 K 29
Meneanauta #3 Meneanauta
Una vez separé a dos perritos que se estaban ladrando :hug:
0 K 18
UsuarioDuro #2 UsuarioDuro
xD xD que bueno.

Yo postulo a Rubiales.
0 K 9

menéame