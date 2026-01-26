edición general
Presencia polémica de agentes del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina d'Ampezzo

Presencia polémica de agentes del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina d'Ampezzo

El gobernador de Lombardía, Fontana, anuncia (y luego desmiente) la llegada de agentes del ICE para proteger a Vance y Rubio en la ceremonia inaugural de la próxima semana. Se han solicitado aclaraciones al gobierno, mientras persisten las preguntas: ¿cuál es el plan de seguridad para los Juegos? En los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ), la fuerza policial que aterroriza a Estados Unidos , también estará presente, supuestamente para proteger a JD Vance y Marco Rubio.

pirat
Anoche vi como estos pol ice amenazaban a unos periodistas italianos con sacarlos por la fuerza del coche en esclavosunidos.
Hay que desear el mal a tu pueblo para dejar actuar a estos salvajes en tu territorio, pero bueno, mejor no dar ideas que la ida seguro que se apunta...
alfre2
Pues… ya lo dijo Peter makeagif.com/amp/yij2YZ
skaworld
Y exactamente que autoridad tiene el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Estadoiunidense.... fuera de sus fronteras?
Tienen miedo de que se les cuele un polizon en el Air Force One?
Noeschachi
#5 Ninguna, como tampoco lo tiene el servicio secreto que en teoría debería tener esa función de protección. La noticia es que no se fian del servicio secreto y el ICE son sus matones particulares.
skaworld
#6 Home el servicio secreto si tiene autoridad para proteger al presidente dentro y fuera de sus fronteras. De hecho esa es su competencia, los que no la tienen hasta donde tengo entendido q tampoco soy yankee son los otros...
Enésimo_strike
Dudo que lleven a aficionados a apalear inmigrantes y tirotear inocentes para protegerse, llevarán a profesionales de verdad que, “en caso de haber hecho eso”, habría sido en el extranjero.
Noeschachi
ICE es ahora una especie de guardia pretoriana, los SS de Trump como organización paralela a las fuerzas del gobierno federal. Antes parecía una analogía de mierda, pero esta noticia confirma que tiene fuste.
SeñorPresunciones
#1 Es una grupo paramilitar.
