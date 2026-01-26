Presencia polémica de agentes del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina d'Ampezzo

El gobernador de Lombardía, Fontana, anuncia (y luego desmiente) la llegada de agentes del ICE para proteger a Vance y Rubio en la ceremonia inaugural de la próxima semana. Se han solicitado aclaraciones al gobierno, mientras persisten las preguntas: ¿cuál es el plan de seguridad para los Juegos? En los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ), la fuerza policial que aterroriza a Estados Unidos , también estará presente, supuestamente para proteger a JD Vance y Marco Rubio.