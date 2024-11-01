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La prensa británica dicta sentencia: la costa más barata de España tiene la mayor laguna salada de Europa, 208 playas y tesoros arqueológicos de primer nivel

La Costa Cálida es la más barata de España y tiene playas abiertas, calas y una laguna interior que es única en Europa.

| etiquetas: cosata cálida , prensa británica , barata
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4 comentarios
2 1 1 K 21 actualidad
#4 candonga1
No pone nada de que también tiene murcianos?
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Gry #3 Gry *
Hay que venderlo todo antes de que el Cambio Climático vuelva la región inhabitable :troll:

www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/vecinos-turistas-murcia-refugian-
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
y con tan solo un anglosajon lo puede llevar todo a la mierda
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mahuer #2 mahuer
#1 yo invertiría en balcones en la costa cálida, es un negocio en auge. :troll:
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menéame