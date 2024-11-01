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Premios Oscar 2026: lista completa de ganadores

Premios Oscar 2026: lista completa de ganadores

Listado de ganadores.El gran triunfador de la noche ha sido Paul Thomas Anderson, que ha visto cómo su película Una batalla tras otra se hacía con seis galardones, incluyendo la estatuilla a la mejor película.

| etiquetas: oscar , premios , 2026
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3 comentarios
4 1 1 K 46 actualidad
#1 sliana
Avatar debería participar en animación más que en efectos especiales
2 K 31
#2 Poll
#1 Las películas de animación no tienen fase de rodaje. Avatar 3 se ha rodado en Nueva Zelanda.
Otra cosa es que no quede un fotograma que pase por el Paint.
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#3 soberao
Del artículo:
- Mejor película
Una batalla tras otra
pero luego sigue pero en inglés:
- Mejor dirección
One Battle After Another
0 K 18

menéame