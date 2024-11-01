edición general
Las preguntas de un examen de oposición de Cangas de Morrazo (Galicia)

Los aspirantes a conserje que se presentaban a la oposición en Cangas de Morrazo (Pontevedra) se han encontrado un surrealista examen con preguntas y respuestas completamente absurdas. Una de ellas era responder qué es la violencia de género y una de las respuestas a escoger era una "prohibición de ver la televisión o jugar a la brisca" y otra pregunta era sobre la lengua de Galicia con opciones como el nahuatl o el arameo. Tweet con algunas de las preguntas: x.com/fgonabe/status/1972299323649278099

| etiquetas: cangas , galicia , examen , oposición , preguntas
6 comentarios
#6 Leclercia_adecarboxylata *
#4 #5 Acabo de verlo, llegué tarde. Ya no me deja descartarlo.
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#2 Pues a mi la 31 me parece obvio que la correcta es la "D"

(Que es la oposicion para un conserje de un colegio en un pueblo de Galicia. Si se ponen preguntas con respuestas serias aun queda vacante la plaza...)
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
De toda la vida en las preguntas tipo test ha habido 1 respuesta correcta, 2 que podrian serlo o no y una 4ª que era una tonteria para descartarla segun la lees.

No veo el "escandalo". Veo mas bien ganas de armarlo con la no-noticia.
#2 Leclercia_adecarboxylata *
#1 Esto... Si ves las preguntas hay 1 correcta y 2-3 disparates.  media
