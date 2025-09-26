·
Las preguntas de una oposición a conserje en Cangas: ¿la lengua propia de Galicia es el náhuatl, el arameo o el gallego?
Algunas respuestas atribuyen al presidente de la Xunta el poder de establecer el tiempo de cocción del pulpo o el nepotismo como principio para elegir al personal público.
etiquetas
galicia
cangas
oposiciones
conserje
actualidad
#1
Marisadoro
Depende
6
K
78
#3
jo3l
#1
0
K
6
#6
TripleXXX
#1
Ya has pasado la prueba. A currar
1
K
19
#4
famufa
Joder! Van a cazar.
1
K
18
#5
Cuchifrito
#4
Esa me la se! El emérito!
0
K
10
#2
calde
*
falta conocer el índice de respuestas erróneas.
0
K
11
