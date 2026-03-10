Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

El sector asegura que hay “necesidad de donantes”, pero la compensación que se puede pagar por las “molestias” sigue sin subir a pesar de que los gastos de producción para los laboratorios han crecido. El hospital público Severo Ochoa, situado en la localidad madrileña de Getafe, busca un banco de semen que le suministre 220 muestras de donantes “para técnicas de reproducción asistida”, en concreto para realizar inseminaciones artificiales.