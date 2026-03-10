edición general
8 meneos
14 clics
Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

El sector asegura que hay “necesidad de donantes”, pero la compensación que se puede pagar por las “molestias” sigue sin subir a pesar de que los gastos de producción para los laboratorios han crecido. El hospital público Severo Ochoa, situado en la localidad madrileña de Getafe, busca un banco de semen que le suministre 220 muestras de donantes “para técnicas de reproducción asistida”, en concreto para realizar inseminaciones artificiales.

| etiquetas: donantes , semen , hospital , publico , getafe , compra , muestras , 325 euros
7 1 0 K 125 ciencia
10 comentarios
7 1 0 K 125 ciencia
Kamillerix #1 Kamillerix
Siempre rácanos :-|
0 K 10
Pertinax #2 Pertinax *
La teoría marxista sobre la propiedad de los medios de producción yerra ya de inicio. :troll:
0 K 20
Spirito #3 Spirito
¿Hay que llevar la muestra o te ayudan allí para la extracción? (Es para un amigo) :troll:
0 K 9
#5 EISev
#3 con la media de edad de meneame es posible que tu amigo y tú estéis descartados para donar
0 K 12
Spirito #6 Spirito
#5 ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi, ñi ¬¬
0 K 9
#8 JavierLaig
#3 Puedes echarle una mano a tu amigo.
0 K 9
Spirito #9 Spirito *
#8 xD

Claro, claro... pero sin mariconadas. (/Mode Torrente OFF) xD
0 K 9
riz #4 riz
"donantes"
0 K 13
Jakeukalane #7 Jakeukalane *
El mayor impedimento de esto es que tomen tus datos reales y luego intenten reclamarte mierdas.
Parece que va a ir a peor así que ni loco participo en algo así. Y menos por 50 putos euros que puedo sacar con 2 horas extra.
0 K 13
capitan__nemo #10 capitan__nemo
Hay que inundar el mercado.
Meneo.
0 K 20

menéame