Los precios de la DRAM se disparan un 171% interanual, superando el ritmo de aumento del precio del oro [eng]

Los precios de la DRAM continúan disparándose gracias a las exorbitantes demandas de la industria de la IA. CTEE informa que los precios de contrato de la DRAM han aumentado la friolera de un 171,8 % interanual hasta el tercer trimestre de 2025. De hecho, los precios de la DRAM han subido hasta el punto de que ahora superan las recientes subidas del precio del oro. Según se informa, el presidente de ADATA, Chen Libai, declaró que el cuarto trimestre de 2025 marcará el inicio de un importante mercado alcista para la DRAM