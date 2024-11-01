edición general
2 meneos
36 clics

Por qué es negocio desmantelar un avión con sólo 6 años de uso

Castellón, que como todo el mundo sabe apenas tiene viajeros, se ha reconvertido en esta actividad, que está resultando muy lucrativa

| etiquetas: desmantelamiento , aviones , poco , uso , castellón
1 1 0 K 24 Avionéame
sin comentarios
1 1 0 K 24 Avionéame

menéame