El precio del petróleo que muestran los mercados financieros no es el que pagan las refinerías

El precio que paga una refinería por un cargamento físico de crudo –los cientos de miles de barriles que llegan en un superpetrolero al puerto de Algeciras o al de Róterdam, por ejemplo– responde a una lógica construida sobre calidades del crudo, primas geográficas y las valoraciones diarias de dos empresas que casi nadie conoce fuera del sector: Platts y Argus, las dos agencias independientes que establecen los precios de referencia (benchmarks) para el petróleo físico y productos refinados.
| etiquetas: precio , petróleo , platts , argus
Eso unido a transporte de mercancías más caros...
Es algo explosivo.
www.meneame.net/m/Artículos/explicacion-sobre-como-funcionan-mercados
Lo que se viene va a ser gordo, muy gordo.
Ya estoy leyendo sitios de agricultores de USA donde dicen que no van a poder poner fertilizantes porque los precios se han disparado.
¿Y los del petroleo y sus productos derivados no se han disparado?
Porque leyendoos a algunos pareciera que el petroleo ha subido un par de dolares durante la guerra. Cuando en realidad ha subido un 50% (incluso con la bajada post-alto el fuego). Otros productos derivados se han disparado todavia mas.
Eso debería estar prohibido, solo hace daño a largo plazo, deja esteril el suelo.
Es la pescadilla que se muerde la cola.
El futuro es la Agricultura regenerativa no lo que se hace ahora de fertilizantes sintéticos en suelos acabados y venga a arar y matar a todo lo que hay, cada vez más profundo.
Se un poco modesto y escucha a los que saben de esto...
A determinadas compañías les encanta que mucha gente sea dependiente de sus fertilizantes...
Un baboso de un mercado financiero no entiende nada de como funciona el suelo.
Simplificando mucho: Si un cultivo consume el nitrógeno del suelo, por ejemplo, se pude reponer con fertilizantes, y eso pude contaminar aguas, eso es verdad, porque una parte se filtra por el suelo y puede llegar a acuíferos, o puede llegar al mar como en el Mar Menor, pero eso de que cada vez hace falta más fertilizante no tiene ninguna base.
Los fertilizantes sintéticos se extendieron en los años 60. No son necesarios para nada.
Se pueden usar fertilizantes naturales que no dependen del petróleo.
Habla con la gente que tiene campos y te contarán la realidad, ya no te digo nada más a alguien que no quiere aprender nada y me falta al respeto.
En el capitalismo se dice que no puedo permitirme un producto porque los precios han subido. En el comunista dirian directamente que hay escasez. En el capitalismo hay la premisa que hay recursos infinitos siempre que puedas pagar el precio.