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El precio del petróleo que muestran los mercados financieros no es el que pagan las refinerías

El precio del petróleo que muestran los mercados financieros no es el que pagan las refinerías

El precio que paga una refinería por un cargamento físico de crudo –los cientos de miles de barriles que llegan en un superpetrolero al puerto de Algeciras o al de Róterdam, por ejemplo– responde a una lógica construida sobre calidades del crudo, primas geográficas y las valoraciones diarias de dos empresas que casi nadie conoce fuera del sector: Platts y Argus, las dos agencias independientes que establecen los precios de referencia (benchmarks) para el petróleo físico y productos refinados.

| etiquetas: precio , petróleo , platts , argus
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12 comentarios
18 3 0 K 226 actualidad
WcPC #4 WcPC
#3 Pero el que los precios se disparen en los fertilizantes implica que en unos meses tenemos menos comida...
Eso unido a transporte de mercancías más caros...
Es algo explosivo.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si le pedís a la IA que os lo explique (ROT economia y mercado de futuror, ELI5) a lo mejor os enteráis (porque yo me pierdo, pero así debe ser el mercado de futuros)

www.meneame.net/m/Artículos/explicacion-sobre-como-funcionan-mercados
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WcPC #1 WcPC
Están falseando el mercado de futuros...
Lo que se viene va a ser gordo, muy gordo.
Ya estoy leyendo sitios de agricultores de USA donde dicen que no van a poder poner fertilizantes porque los precios se han disparado.
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StuartMcNight #3 StuartMcNight
#1 porque los precios se han disparado.

¿Y los del petroleo y sus productos derivados no se han disparado?

Porque leyendoos a algunos pareciera que el petroleo ha subido un par de dolares durante la guerra. Cuando en realidad ha subido un 50% (incluso con la bajada post-alto el fuego). Otros productos derivados se han disparado todavia mas.
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Skiner #5 Skiner
#1 Que pesados sois con los fertilizantes sintéticos que ponen algunos.
Eso debería estar prohibido, solo hace daño a largo plazo, deja esteril el suelo.
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#7 euacca
#5 No sabes de lo que hablas. Casi toda la producción agrícola mundial usa fertilizantes sintéticos, y utilizan el mismo suelo año tras año.
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Skiner #8 Skiner *
#7 Y cada vez necesitan más fertilizantes, porque el suelo esta mal cada vez peor. :shit:
Es la pescadilla que se muerde la cola.
El futuro es la Agricultura regenerativa no lo que se hace ahora de fertilizantes sintéticos en suelos acabados y venga a arar y matar a todo lo que hay, cada vez más profundo.
Se un poco modesto y escucha a los que saben de esto...
A determinadas compañías les encanta que mucha gente sea dependiente de sus fertilizantes...
Un baboso de un mercado financiero no entiende nada de como funciona el suelo.
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#9 euacca
#8 Sí, voy a escuchar lo que dice el homeópata en relación a mi salud, que el sabe mucho de homeopatía.

Simplificando mucho: Si un cultivo consume el nitrógeno del suelo, por ejemplo, se pude reponer con fertilizantes, y eso pude contaminar aguas, eso es verdad, porque una parte se filtra por el suelo y puede llegar a acuíferos, o puede llegar al mar como en el Mar Menor, pero eso de que cada vez hace falta más fertilizante no tiene ninguna base.
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Skiner #10 Skiner *
#9 No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Los fertilizantes sintéticos se extendieron en los años 60. No son necesarios para nada.
Se pueden usar fertilizantes naturales que no dependen del petróleo.
Habla con la gente que tiene campos y te contarán la realidad, ya no te digo nada más a alguien que no quiere aprender nada y me falta al respeto.
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#12 euacca
#10 Conozco tanto a agricultores que compran fertilizantes sintéticos como a agricultores ecológicos, y los ecológicos saben que su producto es más caro porque el suelo rinde menos, que los fertilizantes sintéticos son los que sostienen la alimentación mundial, y que para poder usar solo fertilizantes naturales a nivel global habría que reformar todo el sector primario para tener suficiente suelo y suficiente fertilizante. Se van desarrollando técnicas para mejorar los resultados pero es algo…   » ver todo el comentario
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#6 sisi
#1 Me gusta el eufemismo que usa el capitalismo.
En el capitalismo se dice que no puedo permitirme un producto porque los precios han subido. En el comunista dirian directamente que hay escasez. En el capitalismo hay la premisa que hay recursos infinitos siempre que puedas pagar el precio.
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#11 indi11
#1 también puede ser la oportunidad de una transición a una agricultura regenerativa, buscar otras alternativas de fertilizantes ( ej abono, residuos de silvicultura y de compostaje etc) para evitar dependencia. (El hecho de que habrá un periodo de adaptación y bajada de la producción es impepinable, en eso estoy contigo)
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menéame