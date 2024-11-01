edición general
El precio mediano de las hipotecas sube un 74% en una década en la Comunidad Valenciana

El himporte medio de una hipoteca por la compra de una vivienda en la Comunidad Valenciana se ha incrementado un 74% en los últimos 10 años, segun los datos del instituto nacional de estadística (INE). [En Valenciano].

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
En EEUU ayer Trump proponía hipotecas a 50 años, en España con los niveles salariales actuales un trabajador necesita 50 años.
La derecha económica anisionista en EEUU atribuye a Israel y los sionistas este encarecimiento de la vivienda y las hipotecas para mantenerte esclavo y que en la práctica nunca poseas una casa sino que le alquiles al banco.

En España PP, PSOE y Vox defienden estas políticas que defienden los sionistas en EEUU

El problema es Israel, los sionistas y los que se venden a sus políticas  media
#2 Mesopotámico *
#1 Sip, y los pisos valen 400.000, lo mismo que aquí, pero el salario medio es 3 veces más. Este país es un chiste de mal gusto.
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#_4 Eso nos lo deberías aclarar tú, ChatGPT
#6 Quillotro
"Himporte" con H. Solo por eso ya se me quitan las ganas de leerla...
alcama #7 alcama
#6 Alguien que escribe "himporte" no está capacitado para dar consejos de nada
manzitor #8 manzitor
#6 Y el precio mediano, y luego el himporte medio.
ChatGPT #4 ChatGPT
“Precio de la hipoteca” es un término un poco raro no?
#9 pirat
apuntmerda voxmitiva
#3 kondnado
El precio hobbit decían en mis tiempos
