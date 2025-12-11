edición general
3 meneos
9 clics

El precio de gasolina y diésel sigue cayendo a las puertas de las vacaciones de Navidad

A las puertas del inicio de las vacaciones de Navidad, el precio de los carburantes mantiene la tendencia a la baja que inició hace dos semanas. En concreto, el litro de diésel se ha colocado en 1,421 euros de media en España, un 1,11% menos que siete días antes, mientras que el litro de gasolina de 95 se ha situado en 1,47 euros, un 0,54% menos. Teniendo en cuenta estos descensos, en lo que va de 2025 la gasolina se ha abaratado un 3% con respecto al cierre del año anterior

| etiquetas: gasolina , diesel , precios
2 1 1 K 21 actualidad
10 comentarios
2 1 1 K 21 actualidad
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
"en lo que va de 2025 la gasolina se ha abaratado un 3% con respecto al cierre del año anterior"

El barril de petroleo se mantiene al mismo precio de Enero.
El dolar se ha depreciado +-17%

:roll:
2 K 36
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
De ilusion tambien se vive...
0 K 15
estemenda #10 estemenda *
A mí de eso siempre me toca el reintegro, como con la lotería que tampoco compro :troll:
0 K 12
#6 Dav3n
#3 Es, sin duda... Es.

Pero eh, que nada les quite celebrar que esos hippies picoilers se equivocaron (aunque esos ya modificasen su teoría hace años, a quién cojones le importa cuando actúas como un Milei al uso)...
0 K 11
ChatGPT #9 ChatGPT *
#3 o puede que no...

www.negocios.com/articulo/mercados/iea-eleva-prevision-crecimiento-dem (11/12/25 | 10:56)

La IEA eleva la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo
La Agencia Internacional de la Energía (IEA) revisó al alza su estimación de crecimiento de la demanda global de petróleo para 2025, situándola en 830.000 barriles diarios, frente a los 710.000 previstos el mes pasado. También mejoró sus proyecciones para 2026, mientras que rebajó las expectativas de oferta y alertó de un retroceso significativo en la producción mundial durante noviembre, impulsado sobre todo por los recortes y sanciones que afectan a miembros de la OPEP+.
0 K 11
ChatGPT #1 ChatGPT
Maldito Peak Oil...
0 K 11
lonnegan #3 lonnegan
#1 Puede ser un indicador de la caida de la demanda, lo que podría ser síntoma de que las economías no tiran.
0 K 11
#5 lectorcritico
#1 Es un ciclo tipico. El precio alto del petroleo hace inviable ciertos usos que destruye, lo que genera una caida de la demanda y por tanto una abaratamiento, hasta que el precio vuelve a hacer inviable otros usos.

En otro paises hay una escasez de combustible tremendo, hasta el punto que hay cortes electricos por no poder producir electricidad.


cc #2 #3
0 K 10
#2 Dav3n *
Claro, porque la demanda comercial anda en máximos históricos, no te jode xD xD xD

A ver, que las recesiones tienen lo que tienen, anacletos xD

Estamos decreciendo, por tanto, entra dentro de lo normal, dicho por los mismos que en primera instancia, cuando empezaron a analizar el problema, no vieron cómo funcionaba todo dentro del marco socioeconómico.

Cosas de la ciencia y su falta de respeto por las opiniones personales :troll:
0 K 11
#4 mstk
Poco baja estando el petroleo a 60$
0 K 7

menéame