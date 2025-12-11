El precio de gasolina y diésel sigue cayendo a las puertas de las vacaciones de Navidad

A las puertas del inicio de las vacaciones de Navidad, el precio de los carburantes mantiene la tendencia a la baja que inició hace dos semanas. En concreto, el litro de diésel se ha colocado en 1,421 euros de media en España, un 1,11% menos que siete días antes, mientras que el litro de gasolina de 95 se ha situado en 1,47 euros, un 0,54% menos. Teniendo en cuenta estos descensos, en lo que va de 2025 la gasolina se ha abaratado un 3% con respecto al cierre del año anterior