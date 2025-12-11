El precio de gasolina y diésel sigue cayendo a las puertas de las vacaciones de Navidad

A las puertas del inicio de las vacaciones de Navidad, el precio de los carburantes mantiene la tendencia a la baja que inició hace dos semanas. En concreto, el litro de diésel se ha colocado en 1,421 euros de media en España, un 1,11% menos que siete días antes, mientras que el litro de gasolina de 95 se ha situado en 1,47 euros, un 0,54% menos. Teniendo en cuenta estos descensos, en lo que va de 2025 la gasolina se ha abaratado un 3% con respecto al cierre del año anterior
El barril de petroleo se mantiene al mismo precio de Enero.
El dolar se ha depreciado +-17%
Pero eh, que nada les quite celebrar que esos hippies picoilers se equivocaron (aunque esos ya modificasen su teoría hace años, a quién cojones le importa cuando actúas como un Milei al uso)...
www.negocios.com/articulo/mercados/iea-eleva-prevision-crecimiento-dem (11/12/25 | 10:56)
La IEA eleva la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo
La Agencia Internacional de la Energía (IEA) revisó al alza su estimación de crecimiento de la demanda global de petróleo para 2025, situándola en 830.000 barriles diarios, frente a los 710.000 previstos el mes pasado. También mejoró sus proyecciones para 2026, mientras que rebajó las expectativas de oferta y alertó de un retroceso significativo en la producción mundial durante noviembre, impulsado sobre todo por los recortes y sanciones que afectan a miembros de la OPEP+.
En otro paises hay una escasez de combustible tremendo, hasta el punto que hay cortes electricos por no poder producir electricidad.
cc #2 #3
A ver, que las recesiones tienen lo que tienen, anacletos
Estamos decreciendo, por tanto, entra dentro de lo normal, dicho por los mismos que en primera instancia, cuando empezaron a analizar el problema, no vieron cómo funcionaba todo dentro del marco socioeconómico.
Cosas de la ciencia y su falta de respeto por las opiniones personales