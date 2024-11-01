El precio fiscal de un regreso del rey emérito: tributar por todo su patrimonio y hasta un 81% de impuestos por los regalos

El Estado exige declarar en el país las rentas percibidas en cualquier parte del mundo. “Todas: intereses, dividendos, alquileres de todo el mundo, ganancias patrimoniales por comprar o vender acciones tengas tu cuenta de valores en España o en Suiza…" Pero, además debería hacer frente al Impuesto de Patrimonio. Vinculado a este último, debería hacer una declaración de todos los bienes y derechos que posea en el extranjero. Otro potencial roto al bolsillo del emérito serían los pagos por parte de sus amigos jeques.