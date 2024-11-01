edición general
El precio fiscal de un regreso del rey emérito: tributar por todo su patrimonio y hasta un 81% de impuestos por los regalos

El Estado exige declarar en el país las rentas percibidas en cualquier parte del mundo. “Todas: intereses, dividendos, alquileres de todo el mundo, ganancias patrimoniales por comprar o vender acciones tengas tu cuenta de valores en España o en Suiza…" Pero, además debería hacer frente al Impuesto de Patrimonio. Vinculado a este último, debería hacer una declaración de todos los bienes y derechos que posea en el extranjero. Otro potencial roto al bolsillo del emérito serían los pagos por parte de sus amigos jeques.

11 comentarios
magnifiqus #2 magnifiqus
—¿Quiere usted volver? Adelante, pero antes pase por caja
—En realidad tampoco echo tanto de menos España, en Abu Dhabi se vive de puta madre
2 K 37
Catapulta #1 Catapulta
No se cree nadie que un tipo a punto de morir y con la inmunidad ante la ley vaya ha pagar nada.
0 K 13
JackNorte #3 JackNorte
Que el emerito ponga en entredicho a la monarquia daria para que los monarquicos salieran a defender al Rey pero claro los monarquicos son lo que son.
0 K 12
gale #9 gale
¿La Zarzuela puede poner condiciones para que Juan Carlos I vuelva a España?!
0 K 10
#5 Barriales
Que alguien se lo explique a Feijoó. Que es tan tonto que no lo sabe.
1 K 9
#11 pirat
#5 tontoo
0 K 9
Natxelas_V #4 Natxelas_V
Un rey jamás debería pagar impuestos.
1 K 4
eltxoa #6 eltxoa
#4 págalos tú por él
7 K 84
Natxelas_V #7 Natxelas_V
#6 Un rey es un rey. Los impuestos deberían de ir para él y él debería redistribuirlos.
Ahora ya no vivimos en una monarquía pura, así que hay otros sistemas. Pero el rey, si es un rey, no tiene sentido que pague impuestos de nada. Tampoco veo bien que tenga que pagarlos un presidente de gobierno, ojo, o el presidente del tribunal supremo o cargos similares. Deberían de ser consideradas personas con una responsabilidad excepcional y tener privilegios excepcionales como ese.
2 K 18
eltxoa #8 eltxoa
#7 Tú lo has dicho. No estamos en una monarquía de cuentos de hadas. El termino rey a lo largo de la historia equivale a diferentes tipos de jefes supremos, a veces siendo cosas muy distintas.
Lo que hay ahora es lo que aplica. Y si ahora le toca pagar, pues tendrá que pagar.
1 K 15
Pepeolobo #10 Pepeolobo
#7 Afortunadamente los tiempos en los que un reino era propiedad privada de un rey han acabado.
0 K 6

