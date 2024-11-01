El precio fiscal de un regreso del rey emérito: tributar por todo su patrimonio y hasta un 81% de impuestos por los regalos

El Estado exige declarar en el país las rentas percibidas en cualquier parte del mundo. “Todas: intereses, dividendos, alquileres de todo el mundo, ganancias patrimoniales por comprar o vender acciones tengas tu cuenta de valores en España o en Suiza…" Pero, además debería hacer frente al Impuesto de Patrimonio. Vinculado a este último, debería hacer una declaración de todos los bienes y derechos que posea en el extranjero. Otro potencial roto al bolsillo del emérito serían los pagos por parte de sus amigos jeques.
—En realidad tampoco echo tanto de menos España, en Abu Dhabi se vive de puta madre
Ahora ya no vivimos en una monarquía pura, así que hay otros sistemas. Pero el rey, si es un rey, no tiene sentido que pague impuestos de nada. Tampoco veo bien que tenga que pagarlos un presidente de gobierno, ojo, o el presidente del tribunal supremo o cargos similares. Deberían de ser consideradas personas con una responsabilidad excepcional y tener privilegios excepcionales como ese.
Lo que hay ahora es lo que aplica. Y si ahora le toca pagar, pues tendrá que pagar.