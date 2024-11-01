edición general
El precio del alquiler se mantiene estable en Cataluña en las zonas de mercado tensionado

El precio del alquiler de vivienda en Cataluña se mantiene estable en las Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), por debajo de la inflación, según las últimas cifras publicadas por el Institut Català del Sòl (INCASÒL) referidas al tercer trimestre de 2025.

4 comentarios
taSanás #3 taSanás
A ver, si limitas precios normal que se mantenga estable. Otra cosa es saber si aumenta, mantiene o decae la oferta, algo que al que busca alquiler le interesa bastante ;)
#2 Marisadoro *
Ildrain #1 Ildrain *
:-O
#4 Nastar
El mio lo he subido cada año lo que marca el indice.

Calculo que sera algo mas de un 10% en 5 años de contrato

Inferior al ipc, pero el casero que se espere a fin de contrato y vea que solo puede subir el indice de ese año (que suele estar en poco mas del 2%) se pillara los dedos.

A continuacion me podeis poner a parir todos los que me considerais un hijo de puta codicioso por subir cada años la renta en los margenes que indica la ley que ya son menores que el IPC (y despues me podeis comer los webos, por el lado del chocolate)
