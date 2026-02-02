edición general
3 meneos
16 clics
Concejal de Urbanismo en Valencia: Zona tensionada: la receta fracasada que la izquierda quiere imponer a Valencia

Concejal de Urbanismo en Valencia: Zona tensionada: la receta fracasada que la izquierda quiere imponer a Valencia

No por ideología, sino porque la evidencia empírica demuestra que esta medida fracasa sistemáticamente en todos los lugares donde se aplica. La Ley 12/2023 de Vivienda ha provocado la retirada voluntaria de muchas viviendas que migran al alquiler turístico o quedan vacías por miedo a la okupación. Efecto perverso: los precios suben porque hay menos oferta disponible. Via: x.com/juanginerc/status/2018320774528958827

| etiquetas: valencia , vivienda , alquiler
2 1 2 K 15 politica
7 comentarios
2 1 2 K 15 politica
#4 Marisadoro *
Relacionada...

El tope a los alquileres en Navarra logra reducir los precios un 8,6% sin eliminar oferta
www.meneame.net/story/tope-alquileres-navarra-logra-reducir-precios-8-
7 K 98
sotillo #6 sotillo
Cuando solo les queda la mentira
3 K 51
O.OOЄ #5 O.OOЄ
Eso de que las zonas tensionadas son una receta fracasada es falso. Donde se ha declarado zona tensionada los alquileres han bajado. Lo que pasa es que las comunidades del PP (especialmente Madrid) se niegan a declarar zonas tensionadas.

Por ejemplo:
www.meneame.net/story/baja-precio-alquiler-coruna-tras-seis-meses-como
3 K 43
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Telita la secta de epstein gobernando: Dice que la evidencia empirica, luego que la gente deja vacía la casa por miedo a ser okupada

Aquí un video de la policía local de Valencia diciendo que no existe la okupacion en Valencia x.com/ANavalonOsa/status/2017900912748982407
2 K 39
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 y que su propia policía lo desmiente en #1
2 K 39
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#1 "la evidencia empírica demuestra que esta medida fracasa sistemáticamente en todos los lugares donde se aplica"
Cuando hay datos, el relato aguanta poco

El precio del alquiler desciende un 8,6% en los municipios navarros declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado
…   » ver todo el comentario
0 K 11
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
o quedan vacías por miedo a la okupación.

Esto... Sólo se puede okupar una vivienda vacía.
Si no, estamos hablando de allanamiento, morosidad u otros supuestos.
2 K 34

menéame