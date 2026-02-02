Concejal de Urbanismo en Valencia: Zona tensionada: la receta fracasada que la izquierda quiere imponer a Valencia

No por ideología, sino porque la evidencia empírica demuestra que esta medida fracasa sistemáticamente en todos los lugares donde se aplica. La Ley 12/2023 de Vivienda ha provocado la retirada voluntaria de muchas viviendas que migran al alquiler turístico o quedan vacías por miedo a la okupación. Efecto perverso: los precios suben porque hay menos oferta disponible. Via: x.com/juanginerc/status/2018320774528958827
El tope a los alquileres en Navarra logra reducir los precios un 8,6% sin eliminar oferta
Por ejemplo:
Aquí un video de la policía local de Valencia diciendo que no existe la okupacion en Valencia x.com/ANavalonOsa/status/2017900912748982407
Cuando hay datos, el relato aguanta poco
El precio del alquiler desciende un 8,6% en los municipios navarros declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado
Esto... Sólo se puede okupar una vivienda vacía.
Si no, estamos hablando de allanamiento, morosidad u otros supuestos.