Baja el precio del alquiler en A Coruña tras seis meses como zona tensionada

Baja el precio del alquiler en A Coruña tras seis meses como zona tensionada

El precio del alquiler en A Coruña se ha contenido e incluso ha bajado de forma sensible seis meses después de la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, según los datos del Observatorio Galego da Vivenda presentados esta mañana por la alcaldesa, Inés Rey, en Radio Coruña. Los datos oficiales muestran una evolución distinta a la de otras ciudades gallegas. Mientras en Vigo o Pontevedra los precios siguen al alza, en A Coruña el alquiler medio ha pasado de 761 euros mensuales en julio a 686 euros en diciembre

#1 Marisadoro
Además, el número de contratos ha aumentado.
1 K 26
Findeton #6 Findeton
#1 Claro pero porque ahora hay más alquiler temporal (ya que ahí no hay precios máximos/"tope").

El control de precios jamás ha funcionado en 4000 años de historia.
1 K 21
#14 Marisadoro *
#6 ¿Ni con las mascarillas? (no llega al lustro de historia)
0 K 16
bronco1890 #5 bronco1890
Pues los anuncios publicados en Idealista no dicen lo mismo  media
1 K 21
Findeton #7 Findeton *
#5 Porque ahí cuenta todo, supongo. Ha aumentado el alquiler de temporada, ya que ahí no hay control de precios.
0 K 10
bronco1890 #12 bronco1890
#7 O que se da una salida de pisos de alquiler tradicional de los pisos más caros y por lo tanto el precio medio baja, o que están entrando al mercado cuchitriles inmundos que antes no se alquilaban, o...
Puede haber mis causas y como no dan los datos disgregados si no sólo la media es imposible demostrar nada, aunque a mi que den sólo una media ya me mosquea bastante.
Los únicos datos oficiales que he encontrado son estos y tampoco dicen nada (aparte de una subida en 2025)
www.observatoriodavivenda.gal/es/los-alquileres-en-los-siete-grandes-m
0 K 11
jonolulu #9 jonolulu
#5 Y qué valen los datos de una entidad sancionada por cártel inmobiliario?
1 K 26
Findeton #10 Findeton
#9 ¿Y qué valen los datos de una entidad mafiosa = estado?
0 K 10
jonolulu #11 jonolulu
#10 Pues dímelo tu, que no dejas de mandar datos del gobierno de Milei
0 K 16
Findeton #13 Findeton
#11 No, también mando datos de organizaciones privadas. Y todos dicen que la cosa mejora en Argentina. Eso no significa que sean Suiza, sino que están mejorando.
0 K 10
jonolulu #3 jonolulu
Vaya, pero la Ley de Vivienda no funcionaba porque no funcionaba o porque no se aplicaba
0 K 16
Findeton #8 Findeton
#3 Sigue sin funcionar.
0 K 10
#2 Katos
¿Y no será que en diciembre enero duele bajar?
Las tendencias anuales suelen ser más fiables que las de 6 meses
0 K 9
Andreham #4 Andreham
#2 ¿Por qué iba a bajar en diciembre enero?

Pregunto por curiosidad, lo entendería en verano (antes y después), ¿pero en navidad?
0 K 7

