Baja el precio del alquiler en A Coruña tras seis meses como zona tensionada

El precio del alquiler en A Coruña se ha contenido e incluso ha bajado de forma sensible seis meses después de la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, según los datos del Observatorio Galego da Vivenda presentados esta mañana por la alcaldesa, Inés Rey, en Radio Coruña. Los datos oficiales muestran una evolución distinta a la de otras ciudades gallegas. Mientras en Vigo o Pontevedra los precios siguen al alza, en A Coruña el alquiler medio ha pasado de 761 euros mensuales en julio a 686 euros en diciembre