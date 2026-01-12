Baja el precio del alquiler en A Coruña tras seis meses como zona tensionada

El precio del alquiler en A Coruña se ha contenido e incluso ha bajado de forma sensible seis meses después de la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, según los datos del Observatorio Galego da Vivenda presentados esta mañana por la alcaldesa, Inés Rey, en Radio Coruña. Los datos oficiales muestran una evolución distinta a la de otras ciudades gallegas. Mientras en Vigo o Pontevedra los precios siguen al alza, en A Coruña el alquiler medio ha pasado de 761 euros mensuales en julio a 686 euros en diciembre
| etiquetas: a coruña , alquiler , zona tensionada , precio , vivienda
El control de precios jamás ha funcionado en 4000 años de historia.
Puede haber mis causas y como no dan los datos disgregados si no sólo la media es imposible demostrar nada, aunque a mi que den sólo una media ya me mosquea bastante.
Los únicos datos oficiales que he encontrado son estos y tampoco dicen nada (aparte de una subida en 2025)
www.observatoriodavivenda.gal/es/los-alquileres-en-los-siete-grandes-m
Las tendencias anuales suelen ser más fiables que las de 6 meses
Pregunto por curiosidad, lo entendería en verano (antes y después), ¿pero en navidad?