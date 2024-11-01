PP y Vox tumban en Les Corts el refuerzo de las inspecciones a las VPO tras el escándalo en Alicante

A razón del escándalo que ha sacudido de pleno al Ayuntamiento de Alicante (PP) después de conocerse presuntas adjudicaciones de viviendas de protección oficial (VPO) a altos cargos del Gobierno municipal y personas vinculadas a este, tanto PP como Vox han tumbado este jueves en Les Corts las dos Proposiciones No de Ley (PNL) presentados por el PSPV-PSOE y Compromís con las que se buscaba reforzar los controles a las VPP y mantener la calificación permanente.