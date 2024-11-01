PP y Vox tumban en Les Corts el refuerzo de las inspecciones a las VPO tras el escándalo en Alicante

A razón del escándalo que ha sacudido de pleno al Ayuntamiento de Alicante (PP) después de conocerse presuntas adjudicaciones de viviendas de protección oficial (VPO) a altos cargos del Gobierno municipal y personas vinculadas a este, tanto PP como Vox han tumbado este jueves en Les Corts las dos Proposiciones No de Ley (PNL) presentados por el PSPV-PSOE y Compromís con las que se buscaba reforzar los controles a las VPP y mantener la calificación permanente.
Lo de toda la vida.
España tiene un problema tremendo cuando millones de votantes siguen apoyando a estas dos organizaciones criminales.
Es tan sencillo como aplicarla.
El PP hace años que debería estar fuera por que esta condenado por ser una organización mafiosa.
VOX también debería ser ilegalizado por no cumplir el más mínimo precepto democrático y saltarse todas las normas.
Apología constante de la dictadura, haber sido sancionado reiteradamente por el tribunal de cuentas.
Etc, etc.
subnormaleso estómagos agradecidos.