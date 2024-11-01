edición general
32 meneos
25 clics
PP y Vox tumban en Les Corts el refuerzo de las inspecciones a las VPO tras el escándalo en Alicante

PP y Vox tumban en Les Corts el refuerzo de las inspecciones a las VPO tras el escándalo en Alicante

A razón del escándalo que ha sacudido de pleno al Ayuntamiento de Alicante (PP) después de conocerse presuntas adjudicaciones de viviendas de protección oficial (VPO) a altos cargos del Gobierno municipal y personas vinculadas a este, tanto PP como Vox han tumbado este jueves en Les Corts las dos Proposiciones No de Ley (PNL) presentados por el PSPV-PSOE y Compromís con las que se buscaba reforzar los controles a las VPP y mantener la calificación permanente.

| etiquetas: pp , vox , vivienda , vpo , corrupción
27 5 0 K 180 actualidad
11 comentarios
27 5 0 K 180 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Marisadoro *
Algunos siempre a favor de la prevaricación administrativa, el uso de información privilegiada, el tráfico de influencias, el fraude y las negociaciones con funcionarios públicos.

Lo de toda la vida.
5 K 83
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#2 No tengo muy claro si te refieres al PP y Vox o a sus votantes. xD
0 K 15
#11 Sacapuntas
#2 Lo malo es que hay una mayoría que, inconsciente o conscientemente, no les desaloja del poder de hacer eso.
0 K 10
Ze7eN #1 Ze7eN *
Oponerse a algo así después de escándalo de lo de Alicante y Valladolid, este mismo mes, debería implicar la desaparición de estos dos partidos.

España tiene un problema tremendo cuando millones de votantes siguen apoyando a estas dos organizaciones criminales.
2 K 37
Skiner #7 Skiner *
#1 Hay una ley para ilegalizar partidos políticos.
Es tan sencillo como aplicarla.
El PP hace años que debería estar fuera por que esta condenado por ser una organización mafiosa.

VOX también debería ser ilegalizado por no cumplir el más mínimo precepto democrático y saltarse todas las normas.
Apología constante de la dictadura, haber sido sancionado reiteradamente por el tribunal de cuentas.
Etc, etc.
1 K 18
#4 concentrado
Vaya a ser que descubran algo
0 K 20
#3 Nasser
Si les revisan estos del PP van P'alante. :troll:
0 K 19
Kantinero #6 Kantinero
Lo cual demuestra que sus votantes son o tan ladrones como ellos o subnormales
0 K 12
Skiner #8 Skiner *
#6 son o tan ladrones como ellos o subnormales o estómagos agradecidos.
0 K 7
Leconnoisseur #5 Leconnoisseur
A disfrutar lo votado
0 K 10
#9 Poligrafo
Vivienda PPublica.
0 K 7

menéame