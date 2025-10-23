El PP y Vox piden en la Comunidad Valenciana fomentar la caza con charlas en colegios y en extraescolares

El PP y Vox han aprobado este jueves en Les Corts pedir al Consell que fomente medidas de carácter educativo dirigidas a transmitir conocimientos básicos sobre la práctica cinegética y sus valores culturales y naturales, como charlas en centros educativos, campamentos, actividades extraescolares o talleres didácticos.
| etiquetas: pp , vox , valencia , caza , colegio , adoctrinar
Luego se les llena la boca con el "turismo". No hace tanto, intentaba explicarles a los escopeteros que es difícil conciliar tanta construcción con la caza. Yo estaba en nuestra casa de campo antigua con mis niños mientras llovían perdigones, y daba miedo... Esta "gente" incluso demanda que abandonemos el excursionismo de montaña, que es mi afición favorita, para que ellos puedan seguir pegando tiros sin restricciones, cuando es uno de los mayores atractivos para propios y foráneos.
Pues nada, castigados al ocio consumista y centro comercial el fin de semana , luego que si la familia, los valores, la libertaz,,, ¡Gracias fachas de mierda¡
Cuando vean un incendio, puedan torearlos con una suerte con la capa.
Mientras en otros paises fomentan la ciencia, tecnologia, matematicas, PPVOX quiere fomentar la caza .....
acabaran trayendo la costura y cocina para las chicas en los colegios
No dan pa mas... que pena
Con este programa electoral se supone que crecen en intecion de votos.
Parece otro bulo pero sus mecenas tienen dinero suficiente para conseguirlo.
O a lo mejor lo que quieren es ir a gritar "LOS PUTOS ROJOS DE MIERDA NOS ESTÁN QUITANDO LAS SEÑAS DE IDENTIDAD CRISTIANAS Y ESPAÑOLAS, CON FRANCO VIVÍAMOS MEJOR" a chavales de 12 años y cobrar buenos billetes mientras los niños miran el tiktok en clase.