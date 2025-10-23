edición general
17 meneos
15 clics
El PP y Vox piden en la Comunidad Valenciana fomentar la caza con charlas en colegios y en extraescolares

El PP y Vox piden en la Comunidad Valenciana fomentar la caza con charlas en colegios y en extraescolares

El PP y Vox han aprobado este jueves en Les Corts pedir al Consell que fomente medidas de carácter educativo dirigidas a transmitir conocimientos básicos sobre la práctica cinegética y sus valores culturales y naturales, como charlas en centros educativos, campamentos, actividades extraescolares o talleres didácticos.

| etiquetas: pp , vox , valencia , caza , colegio , adoctrinar
15 2 0 K 141 actualidad
15 comentarios
15 2 0 K 141 actualidad
Comentarios destacados:      
TonyStark #2 TonyStark
joder, que hasta los huevos estoy de los fachas... toros, caza, misa... luego que si los rojos adoctrinan...
14 K 182
#7 Galton
#2 Ya sabes... dinero, dios, patria y rey... de ahí no salen... :wall:
2 K 27
#9 pirat *
Uf, realmente lo que necesitábamos...
Luego se les llena la boca con el "turismo". No hace tanto, intentaba explicarles a los escopeteros que es difícil conciliar tanta construcción con la caza. Yo estaba en nuestra casa de campo antigua con mis niños mientras llovían perdigones, y daba miedo... Esta "gente" incluso demanda que abandonemos el excursionismo de montaña, que es mi afición favorita, para que ellos puedan seguir pegando tiros sin restricciones, cuando es uno de los mayores atractivos para propios y foráneos.
Pues nada, castigados al ocio consumista y centro comercial el fin de semana , luego que si la familia, los valores, la libertaz,,, ¡Gracias fachas de mierda¡
4 K 44
Dragstat #5 Dragstat
Poco nos pasa con esta gente merodeando, cuando lleguen al poder va a ser una fiesta como la que tienen montada en Estados Unidos.
3 K 41
riazor97 #13 riazor97
#5 Y encima haran como en Argentina con Milei, hipotecaran el pais, se lo venderan a los Yankis, y encima lo dejaran tan bien atado que nos costara levantar el yugo, y encima los otros nos amenazaran con que si no vuelven a ganar los fachas dejaran de invertir en españa... vamos, es que lo estoy ya viendo (guardad este meneo)
0 K 7
Cehona #3 Cehona
Y toros, que no se les pase la tauromaquia.
Cuando vean un incendio, puedan torearlos con una suerte con la capa.
1 K 37
The_real_deal #1 The_real_deal
La caza de Mazon deberían fomentar.
2 K 26
#4 omega7767 *
a la edad media nos lleva PPVOX

Mientras en otros paises fomentan la ciencia, tecnologia, matematicas, PPVOX quiere fomentar la caza .....

acabaran trayendo la costura y cocina para las chicas en los colegios
2 K 25
riazor97 #11 riazor97
#4 Habra que leer bien el programa electoral, seguro que lo tienen camuflado por ahi...
1 K 18
Ilunabarra #6 Ilunabarra
¿Y estas charlas van a servir para mejorar la economía del país o de las familias? ¿O es un chiringuito para llevarse dinero público? Es que los que hablan de paguitas y subvenciones suelen ser ellos. Esto debe estar justificado por la gloria nacional o algo así.
2 K 24
capitan__nemo #15 capitan__nemo
Pues no está ya vox fomentando la caza al inmigrante, las cacerias.
0 K 19
#8 casicasi
Entre una población eminentemente urbana la promocion de la caza es algo totalmente absurdo.
0 K 10
riazor97 #14 riazor97
#8 Lo malo es que esto va en sus programas, y la gente que les vota yo creo q ni sabe leer, y como los panfletodiarios de A3 que son los unicos que ven no dicen nada de esto pues al final no sirve de nada, se lo encontraran de sopeton todo.
No dan pa mas... que pena
0 K 7
aupaatu #12 aupaatu *
Caza,Toros,Bandera ,Patria Nacionalcatolicismo,,Machismo, Racismo, negacionistas de la diversidad género, del cambio ,de la libre elecion para vivir o morir, de climático, creacionistas, defensores de la oligarquía y la patronal empresarial, defensores del dictador,creadores de bulos y acosadores como norma en política..
Con este programa electoral se supone que crecen en intecion de votos.
Parece otro bulo pero sus mecenas tienen dinero suficiente para conseguirlo.
0 K 8
Andreham #10 Andreham
Niños que no ven a sus padres hasta el finde y que no pueden salir ni a la playa viviendo en Valencia porque no les llega el dinero a sus padres se van a interesar por la compra de armas e ir de montería al terreno del señorito, pagando una morterada por el "honor" de matar las criaturas del monte que pertenecen al noble.

O a lo mejor lo que quieren es ir a gritar "LOS PUTOS ROJOS DE MIERDA NOS ESTÁN QUITANDO LAS SEÑAS DE IDENTIDAD CRISTIANAS Y ESPAÑOLAS, CON FRANCO VIVÍAMOS MEJOR" a chavales de 12 años y cobrar buenos billetes mientras los niños miran el tiktok en clase.
0 K 7

menéame