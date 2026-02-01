edición general
PP, Vox y Junts ratifican su 'no' al escudo social y el Gobierno y sus socios lo tachan de "vergüenza"

PP, Vox y Junts han ratificado que votarán en contra de la convalidación del decreto del escudo social, donde se incluye la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable, algo que el Gobierno y sus socios parlamentarios lo han tachado de "vergüenza". La Cámara Baja ha debatido este jueves el decreto donde también se incluyen exenciones fiscales a las ayudas por los incendios y la dana o la ampliación de los descuentos al bono social eléctrico. Durante el debate, PP, Vox y Junts han avanzado su voto en

Perogrullo.
rogerius
¿Como que vergüenza? Están haciendo su trabajo. Para eso les pagan, para joder a los de abajo y beneficiar a los de arriba.
Lo mismo pasa con Mazón, que se le acusa de pasividad… ¿qué pasividad? ¡Hacía su trabajo! No envió la alarma porque trabaja para los de arriba y no podía ser que la máquina de los beneficios cerrase dos días antes con los consiguentes lucros cesantes… mejor que muera gente y el Estado se ocupe de la reconstrucción con el dinero de todos que ya le sacará el empresauriado rédito. :palm:
1 K 28
burgerconqueso
Tal vez por culpa de un cheque en blanco con el que se han hecho abusos, pagaran justos por pecadores… además de que, el Estado deberia garantizar un minimo existencial a personas vulnerables y no pasar la responsabilidad por obligación.
1 K 10
burgerconqueso
De la noticia:
“Ione Belarra, ha azuzado a PP, Vox y Junts por no tener "vergüenza" al posicionarse en contra del decreto y les ha deseado que "sientan en su cuerpo lo que significa que te echen a la calle con niños y niñas pequeños, con personas dependientes, con personas mayores, que lo sientan de verdad y que a partir de hoy no puedan dormir por las noches ni mirarse al espejo porque no tienen ustedes vergüenza".

Cuatro años de gobierno PSOE-U.Podemos mas dos de PSOE-Sumar hasta ahora… algun dia se daran cuenta de que estan en el poder y no en la oposición?
0 K 7

