PP, Vox y Junts ratifican su 'no' al escudo social y el Gobierno y sus socios lo tachan de "vergüenza"

PP, Vox y Junts han ratificado que votarán en contra de la convalidación del decreto del escudo social, donde se incluye la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable, algo que el Gobierno y sus socios parlamentarios lo han tachado de "vergüenza". La Cámara Baja ha debatido este jueves el decreto donde también se incluyen exenciones fiscales a las ayudas por los incendios y la dana o la ampliación de los descuentos al bono social eléctrico. Durante el debate, PP, Vox y Junts han avanzado su voto en
| etiquetas: pp , vox , junts , escudo , social
Tras tumbar el escudo social, Junts intentará recuperar la popularidad perdida con más racismo
www.elmundotoday.com/2026/02/tras-tumbar-el-escudo-social-junts-intent
Lo mismo pasa con Mazón, que se le acusa de pasividad… ¿qué pasividad? ¡Hacía su trabajo! No envió la alarma porque trabaja para los de arriba y no podía ser que la máquina de los beneficios cerrase dos días antes con los consiguentes lucros cesantes… mejor que muera gente y el Estado se ocupe de la reconstrucción con el dinero de todos que ya le sacará el empresauriado rédito.
“Ione Belarra, ha azuzado a PP, Vox y Junts por no tener "vergüenza" al posicionarse en contra del decreto y les ha deseado que "sientan en su cuerpo lo que significa que te echen a la calle con niños y niñas pequeños, con personas dependientes, con personas mayores, que lo sientan de verdad y que a partir de hoy no puedan dormir por las noches ni mirarse al espejo porque no tienen ustedes vergüenza".
Cuatro años de gobierno PSOE-U.Podemos mas dos de PSOE-Sumar hasta ahora… algun dia se daran cuenta de que estan en el poder y no en la oposición?