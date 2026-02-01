PP, Vox y Junts ratifican su 'no' al escudo social y el Gobierno y sus socios lo tachan de "vergüenza"

PP, Vox y Junts han ratificado que votarán en contra de la convalidación del decreto del escudo social, donde se incluye la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable, algo que el Gobierno y sus socios parlamentarios lo han tachado de "vergüenza". La Cámara Baja ha debatido este jueves el decreto donde también se incluyen exenciones fiscales a las ayudas por los incendios y la dana o la ampliación de los descuentos al bono social eléctrico. Durante el debate, PP, Vox y Junts han avanzado su voto en