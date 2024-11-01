edición general
El Congreso tumba el veto antidesahucios, el bono social y las ayudas al coche eléctrico

Tal y como se esperaba, el voto en contra de Junts ha tumbado definitivamente este jueves en el Congreso el real decreto-ley cuya principal medida era la prórroga, hasta el próximo 31 de diciembre, de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin solución habitacional por falta de pago de la renta de alquiler o por seguir en la vivienda habiendo finalizado el contrato. Por 177 votos en contra frente a 172 votos a favor, este real decreto ha sido rechazado y dejará de estar en vigor al no ser convalidado.

Robus #1 Robus
¿Es triste que me parezca correcto que el estado no vuelque en el propietario la política social que debería estar haciendo él?

Me parece triste por los necesitados, pero el propietario, en la mayoría de ocasiones, lo es de solo un piso en alquiler, y depende de esos ingresos.
Falk #2 Falk
#1 depende mucho del caso. ¿Los impagos son por subida abusiva del alquiler o lo son por voluntad propia?

Lo malo es lo de siempre, no diferenciar quien es un cara dura de quien está pasando por un momento de crisis económica. Tiene guasa pagar religiosamente durante años y al primer fallo tener los pies en la calle.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 La ley anti desahucios es la que no especifica lo que tú dices.
Sólo dice que se joda el propietario sin cobrar.

A lo mejor el problema lo tiene quien redactó esa ley metiendo todo en el mismo saco.
#5 mstk
#1 Al propietario hay que decirle lo mismo que nos dicen los anuncios de hágase rico fácilmente: "toda inversión conlleva riesgo de perdida".
platypu #7 platypu
#6 Ya sabes de lo que hablo y si no lee un poco mas que parece que te hace falta
platypu #4 platypu *
Resumiendo, un partido independentista, minoritario en España, es quien decide que leyes se aprueban y cuales no en España
KoLoRo #6 KoLoRo
#4 :shit:

Por 177 votos en contra frente a 172 votos a favor, este real decreto ha sido rechazado y dejará de estar en vigor al no ser convalidado.

Pues pa ser minoritario, tiene 177 votos en el congreso, la ostia pepe!
