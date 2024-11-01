El Congreso tumba el veto antidesahucios, el bono social y las ayudas al coche eléctrico

Tal y como se esperaba, el voto en contra de Junts ha tumbado definitivamente este jueves en el Congreso el real decreto-ley cuya principal medida era la prórroga, hasta el próximo 31 de diciembre, de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin solución habitacional por falta de pago de la renta de alquiler o por seguir en la vivienda habiendo finalizado el contrato. Por 177 votos en contra frente a 172 votos a favor, este real decreto ha sido rechazado y dejará de estar en vigor al no ser convalidado.