El Congreso tumba el veto antidesahucios, el bono social y las ayudas al coche eléctrico

Tal y como se esperaba, el voto en contra de Junts ha tumbado definitivamente este jueves en el Congreso el real decreto-ley cuya principal medida era la prórroga, hasta el próximo 31 de diciembre, de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin solución habitacional por falta de pago de la renta de alquiler o por seguir en la vivienda habiendo finalizado el contrato. Por 177 votos en contra frente a 172 votos a favor, este real decreto ha sido rechazado y dejará de estar en vigor al no ser convalidado.
| etiquetas: junts , congreso , veto
Me parece triste por los necesitados, pero el propietario, en la mayoría de ocasiones, lo es de solo un piso en alquiler, y depende de esos ingresos.
Lo malo es lo de siempre, no diferenciar quien es un cara dura de quien está pasando por un momento de crisis económica. Tiene guasa pagar religiosamente durante años y al primer fallo tener los pies en la calle.
Sólo dice que se joda el propietario sin cobrar.
A lo mejor el problema lo tiene quien redactó esa ley metiendo todo en el mismo saco.
Por 177 votos en contra frente a 172 votos a favor, este real decreto ha sido rechazado y dejará de estar en vigor al no ser convalidado.
Pues pa ser minoritario, tiene 177 votos en el congreso, la ostia pepe!