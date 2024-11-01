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PP, Vox, Junts y PNV meten en el Congreso la ley de vivienda de los fondos buitres y los grandes caseros

PP, Vox, Junts y PNV meten en el Congreso la ley de vivienda de los fondos buitres y los grandes caseros

La derecha del Congreso admite a trámite la proposición de ley del PP que agiliza los desahucios, restringe la declaración de hogares vulnerables y deroga los topes de alquiler. El mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba el Plan de Vivienda 2026-2030, el Congreso votaba a favor de la tramitación de una proposición de ley impulsada por el Partido Popular cuya aprobación, todavía lejana, es el sueño del lobby inmobiliario, de los bancos y de los grandes tenedores.

| etiquetas: ley de vivienda , fondos buitres , grandes caseros , desahucios
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3 comentarios
6 2 1 K 74 actualidad
#1 anje
La culpa no la tienen estos partidos, sino quienes los votan.
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Andreham #3 Andreham
Los lobos han decidido que hay que comer una oveja al día, y las ovejas dicen que vamos con ello, pero a ver si con suerte no me toca a mi.
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vertedero_de_rojos #2 vertedero_de_rojos
a ver si asi baja el alquiler
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menéame