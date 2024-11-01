PP, Vox, Junts y PNV meten en el Congreso la ley de vivienda de los fondos buitres y los grandes caseros

La derecha del Congreso admite a trámite la proposición de ley del PP que agiliza los desahucios, restringe la declaración de hogares vulnerables y deroga los topes de alquiler. El mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba el Plan de Vivienda 2026-2030, el Congreso votaba a favor de la tramitación de una proposición de ley impulsada por el Partido Popular cuya aprobación, todavía lejana, es el sueño del lobby inmobiliario, de los bancos y de los grandes tenedores.