PP y Vox frenan en Les Corts la iniciativa de Compromís para que Mazón deje a su escaño

PP y Vox frenan en Les Corts la iniciativa de Compromís para que Mazón deje a su escaño

El pleno de Les Corts ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PP y Vox, la admisión a trámite de una proposición no de ley presentada por Compromís para que la cámara autonómica expresara formalmente su posición a favor de que el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, renuncie a su escaño y abandone la institución.

| etiquetas: pp , vox , les corts , compromís , mazón
24 1 3 K 179 valencia
16 comentarios
Comentarios destacados:      
Cabre13 #4 Cabre13
Un saludo a los astroturfers que llevan meses diciendo "al menos Mazón dimitió".
12 K 121
josde #3 josde
Como no el dúo fachanazis unidos protegiendo a un asesino.
3 K 40
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Una vergüenza es esto, pero más vergüenza es que ningún afectado le partiera la cara a su señoría.
4 K 39
aruleno #5 aruleno
Pero os preocupéis que luego son otros los que se amarran a la poltrona.
4 K 38
#2 fremen11
ASESINOS
2 K 26
#8 DenisseJoel
Un escaño no es una persona. No se deja "al escaño". Se deja el escaño.
1 K 26
ipanies #6 ipanies
La organización delictiva y los fachas comportándose como una organización delictiva y unos fachas.
Vomitivos ellos y los que les apoyan.
1 K 23
manc0ntr0 #13 manc0ntr0
#11 pa simple ya estás tú, troll
2 K 19
#16 DotorMaster
Tácticamente es lógico que entre los del Ventorro y los que "recogían" los donativos no se ataquen.
0 K 10
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
Iniciativa que no sirve para nada ya que aunque se aprobara no puede obligar a Mazón a dejar su escaño.

Incluso puede ser declarada inconstitucional, es la cruda realidad
1 K 6
Juanjolo #7 Juanjolo
Si la izquierda se comportase coherente con lo que pide podría exigir dimisión a Mazon.

Como son unos chupópteros a joderse y aguantarse.

#pedrosanchezdimisiob
#oscarpuentrdimision
#marlaskadimision
4 K -9
manc0ntr0 #10 manc0ntr0
#7 qué dimisión, si según tú ya ha dimitido. En qué quedamos, troll cibervoluntario?
1 K 10
Juanjolo #11 Juanjolo
#10 no seas simple
1 K -3

menéame