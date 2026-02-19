PP y Vox frenan en Les Corts la iniciativa de Compromís para que Mazón deje a su escaño

El pleno de Les Corts ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PP y Vox, la admisión a trámite de una proposición no de ley presentada por Compromís para que la cámara autonómica expresara formalmente su posición a favor de que el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, renuncie a su escaño y abandone la institución.