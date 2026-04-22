El PP y Vox cierran un pacto para el Gobierno de Aragón que incluye el principio de “prioridad nacional”

El acuerdo, que se anunciará formalmente esta tarde, sigue la línea ideológica del documento rubricado hace apenas unos días en Extremadura e incluye, como éste, el principio de “prioridad nacional”. La popular María Guardiola ha sido investida este miércoles presidenta extremeña en virtud de un acuerdo muy similar. Durante el debate de investidura, el líder de Vox en Extremadura, Óscar Arturo Fernández Calle, lo ha defendido en el debate de investidura: “Llamamos a las cosas por su nombre: prioridad nacional.