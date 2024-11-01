edición general
El PP valenciano, decidido a conjurar el efecto negativo de la DANA prohibiendo la literatura catalana y balear en las aulas

La decisión de eliminar a los autores catalanes y baleares del currículo de Bachillerato no es solo un cambio administrativo; es básicamente un intento de frenar el auge de VOX en las encuestas de opinión, tratando de apelar al sentimiento anticatalán de la mayor parte de su electorado. La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institución estatutaria y máxima autoridad normativa creada precisamente para sacar a la lengua de la batalla política, se ha visto obligada a emitir pronunciamientos inusualmente duros ante lo que consideran un ret

| etiquetas: pp , llorca , valenciano , catalán , balear , literatura , currículum , dana
EvilPreacher #1 EvilPreacher
Atacando el corazón de los problemas de los ciudadanos .:roll:
lameiro #2 lameiro
Ya vuelven a quemar los libros.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Menos coñas que con lo de separar valenciano y catalán les funcionó...

Eso si, chileno, mexicano, español son lo mismo... ejem...
