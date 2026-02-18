El PP recula y admite que no hay pruebas de que Marlaska conociera las agresiones sexuales del DAO

Después de pedir a gritos su dimisión en el Congreso este miércoles, el Partido Popular admite ahora que no hay pruebas de que Fernando Grande-Marlaska conociera la agresión sexual que presuntamente cometió el jefe operativo de la Policía Nacional. Génova había ido con todo contra el ministro del Interior, acusándole de "tapar" -así lo dijo Alberto Núñez Feijóo- la denuncia por la que el director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, José Ángel González, dimitió este martes.
Ya han soltado la gilipollez y aquellos de sus votantes que lo quieran creer pueden.
Ahora reculan para evitar meterse en problemas.
Tirar la piedra y esconder la mano se le llama cuando lo hacen niños pequeños.
Y aquí paz y después mierda.
¿Simplemente lo acusaban sin pruebas de un delito, porque hacerlo en el Congreso no tiene consecuencias?
Vaya
www.rtve.es/noticias/20260219/victima-denuncia-agresion-sexual-directo
¿Desde Julio de 2025 que tuvo la baja hasta este martes nadie de Interior sabía nada? (fíjate que la fuente es RTVE)
Que luego, lo del DAO era un secreto a voces:
Los excesos del DAO de Marlaska eran un clamor: "A Jota le costaba subirse la bragueta"
www.elmundo.es/espana/2026/02/18/6996092cfdddff05158b45a8.html
Ahora sé sincero, ¿Crees que nadie en Interior sabía nada o crees que han intentado tapar la situación?
"El abogado de la agente de Policía que se ha querellado por agresión sexual contra el ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía José Ángel González, ha confirmado este jueves que comunicaron la denuncia al Ministerio del Interior este martes, y que no lo hicieron antes porque decidieron llevarlo directamente con la "máxima reserva" por la vía judicial."
Ahora bien, repito mi pregunta, espero que esta vez me la contestes: ¿Crees que nadie en Interior sabía nada o crees que han intentado tapar la situación?
Interior lo sabia, de ahí que intentaran acallarla con, desde ameazas hasta ascensos, pero el máximo responsable de interior, no sabía nada, como viene a ser costumbre.
La víctima del DAO informó a Interior tras poner la denuncia pero habla de "decepción": "Esperábamos un cese fulminante"
www.rtve.es/noticias/20260219/victima-denuncia-agresion-sexual-directo
"El abogado de la agente de Policía (...), ha confirmado este jueves que comunicaron la denuncia al Ministerio del Interior este martes".
... esta agente se dio de baja en julio de 2025, tras recibir una llamada del comisario y mientras estaba en el despacho de quien ha asumido de forma interina el puesto de DAO, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso.
El escrito continúa explicando que fue en ese momento cuando la denunciante "fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial, del
