El PP recula y admite que no hay pruebas de que Marlaska conociera las agresiones sexuales del DAO

Después de pedir a gritos su dimisión en el Congreso este miércoles, el Partido Popular admite ahora que no hay pruebas de que Fernando Grande-Marlaska conociera la agresión sexual que presuntamente cometió el jefe operativo de la Policía Nacional. Génova había ido con todo contra el ministro del Interior, acusándole de "tapar" -así lo dijo Alberto Núñez Feijóo- la denuncia por la que el director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, José Ángel González, dimitió este martes.